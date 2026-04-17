Tregua de diez días entre Israel y el Líbano

"Mañana tiroteo": clases amenazadas este viernes en escuelas de toda la Región
"Mañana tiroteo": clases amenazadas este viernes en escuelas de toda la Región
VIDEO. Primero golpes, luego el abrazo El Albert Thomas tiene un “club de la pelea”
Alerta con IOMA: anuncian que no habrá atención este viernes por falta de acuerdo con médicos
Para las empresas de micros, el boleto debería costar 2.100 pesos
Por deudas, anestesistas reducen servicios en hospitales públicos
El crimen de Báez Sosa Un condenado pide prisión domiciliaria
Luque declaró sin aviso en el juicio por Maradona y dijo que es “inocente”
Nutricionistas, arquitectos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Los escolares del nivel primario pierden demasiados días de clases
Karina firme con Adorni: volvió a apoyarlo pese a las denuncias
La inflación mayorista pegó un fuerte salto en marzo, hasta 3,4%
Vence el plazo judicial: el Gobierno debe girar fondos a las universidades
Alerta por nuevas amenazas en colegios secundarios de la Región
VIDEO. Una protesta en ARBA afecta en el mercado inmobiliario
Reclamó ante EL DIA por un poste a punto de caer y logró que lo cambiaran
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un sorpresivo giro diplomático abrió una ventana de alivio en Medio Oriente: Estados Unidos anunció un alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano que también incluye al movimiento extremista islámico Hezbolá. La tregua, impulsada por el presidente Donald Trump tras conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, comenzó a regir ayer con la expectativa de frenar una escalada que dejó miles de víctimas y una creciente crisis humanitaria.
Según Washington, el acuerdo no solo busca detener los combates sino también sentar las bases para una negociación más amplia. Trump incluso adelantó que trabaja para concretar un encuentro histórico entre Netanyahu y Aoun en la Casa Blanca en los próximos días, algo inédito en más de cuatro décadas de enfrentamientos entre ambos países, que técnicamente siguen en guerra desde hace décadas.
El cese de hostilidades incluye compromisos delicados. Líbano se comprometió a tomar medidas para evitar ataques de Hezbolá contra Israel, mientras que desde el movimiento chiíta señalaron que respetarán la tregua “con cautela”, siempre que no se registren nuevas agresiones ni operaciones selectivas contra sus miembros. Del lado israelí, Netanyahu calificó el acuerdo como una oportunidad para avanzar hacia un pacto de paz “histórico”, aunque aclaró que el ejército mantendrá presencia en una franja del sur libanés durante el proceso.
El anuncio llega tras meses de intensos combates. Líbano quedó envuelto en el conflicto regional luego de que Hezbolá lanzara ataques en apoyo a Irán, lo que desató una fuerte respuesta israelí con bombardeos aéreos y operaciones terrestres. Los ataques dejaron más de 2.000 muertos, miles de heridos y provocaron el desplazamiento de más de un millón de personas, agravando la ya delicada situación interna del país.
Incluso en las horas previas al inicio del alto el fuego se registraron nuevos ataques y víctimas, reflejo de la fragilidad del acuerdo y la desconfianza entre las partes. Por eso, mientras la comunidad internacional celebra el entendimiento y potencias europeas lo respaldan, persiste la cautela. El desafío ahora será transformar esta tregua temporal en un paso firme hacia una paz duradera en una de las regiones más inestables del mundo.
LE PUEDE INTERESAR
Trump y su descontrolada forma de comunicar
LE PUEDE INTERESAR
El papa León XIV contra un “puñado de tiranos”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí