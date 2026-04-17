Trump y su descontrolada forma de comunicar

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En apenas doce horas, Donald Trump prometió que la guerra con Irán terminaría pronto, se enfrentó con el Papa en redes sociales, insinuó que podría despedir al presidente de la Reserva Federal y difundió una imagen suya abrazado por Jesucristo frente a una bandera estadounidense.
La escena, que mezcla política internacional con espectáculo digital, refleja un patrón ya conocido: cuando el presidente queda bajo presión, lanza declaraciones explosivas que desatan un nuevo ciclo mediático y desplazan la atención pública hacia otro tema.
Trump imaginó una operación militar rápida que demostrara el poder de Estados Unidos. Pero el conflicto con Irán se extendió más de lo previsto y terminó involucrando más de 10.000 soldados, además de aviones y buques desplegados en la región.
Su idea de controlar el estratégico Estrecho de Ormuz —clave para el comercio mundial de petróleo— elevó la tensión internacional y obligó a Washington a sostener un enorme despliegue militar.
La ofensiva verbal de Trump no se limitó a sus adversarios internos. También generó fricciones con aliados internacionales, incluida la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
Incluso dentro de la Casa Blanca algunos asesores admitieron en privado que el ataque contra el Papa fue un error político innecesario en medio de una guerra y a pocos meses de elecciones legislativas.
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El torbellino informativo que rodea a Trump incluye episodios que parecen sacados de una sátira política: entrevistas televisivas cargadas de provocaciones, rumores extravagantes que circulan en medios y anuncios grandilocuentes, como el proyecto de construir un gigantesco arco monumental en Washington.
Para analistas y encuestadores republicanos, el comportamiento del presidente forma parte de su estilo habitual. Sin embargo, incluso algunos aliados admiten que su conducta reciente luce “errática”, incluso para los estándares que él mismo estableció durante la última década.
El verdadero problema para Trump podría no ser el ruido mediático sino los números. Su nivel de aprobación ronda el 39%, una cifra que históricamente anticipa pérdidas importantes para el partido del presidente en elecciones legislativas.
Mientras algunos republicanos intentan que el debate vuelva a centrarse en la economía y el costo de vida, otros ya se distancian del mandatario o incluso abandonan la política.
En Washington, mientras tanto, el espectáculo continúa: memes, amenazas, declaraciones explosivas y una guerra abierta que mantiene al mundo mirando —y tratando de entender— el imprevisible estilo de Donald Trump.
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