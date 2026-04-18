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“Nos vemos mañana wachines”: identificaron a un adolescente de 16 años que amenazó con realizar una masacre en un colegio de San Miguel

La Policía Bonaerense secuestró armas de fuego en el domicilio del menor y la Fiscalía no tomó temperamento en el caso caratulado como “intimidación pública”.

“Nos vemos mañana wachines”: identificaron a un adolescente de 16 años que amenazó con realizar una masacre en un colegio de San Miguel
18 de Abril de 2026 | 10:23

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Un adolescente de 16 años fue identificado tras publicar mensajes intimidatorios en las redes sociales sobre una masacre en el Colegio Juana Manzo del partido bonaerense de San Miguel y la Policía secuestró armas de fuego en su domicilio.

Ante la continuidad de casos de alumnos que amenazan con realizar matanzas escolares, fuentes policiales informaron que un anónimo alertó al 911 sobre la exhibición imágenes con una pistola en Instagram y canales de difusión de WhatsApp, a la vez que advertía: “Nos vemos mañana, wachines”.

El denunciante aportó las capturas de pantalla y los investigadores constataron la existencia de las cuentas que luego fueron cerradas, pero luego profundizaron las diligencias y encontraron otro perfil en esa plataforma, donde había más fotografías del menor con el arma de fuego.

Las autoridades se comunicaron con el Consejo Escolar de San Miguel para cotejar el material y se identificó al sospechoso como J.N.R., estudiante de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento”, motivo por el que se dispusieron consignas policiales en ese establecimiento.

El fiscal Fernando Simi, miembro de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, solicitó al Juzgado de Garantías del Joven, a cargo del magistrado Marcelo Kogan, una orden de allanamiento en la vivienda del adolescente.

El procedimiento se efectuó, se halló al involucrado junto a su familia, mientras que agentes de la DDI San Martín y SUB DDI San Miguel secuestraron siete celulares, una pistola de gas comprimido marca Fox calibre 4,5 -réplica de la calibre 9 milímetros-, una notebook y una munición de fabricación nacional FLB calibre 9 milímetros troncocónica que estaba percutada sin haberse disparado.

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El caso fue caratulado como “intimidación pública" y no se tomó temperamento sobre ningún miembro del grupo familiar.

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