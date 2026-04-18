El Papa deja la tibieza y levanta la voz ante una multitud

Lo que hasta hace poco eran intervenciones cuidadosas y medidas, ahora parecen haber quedado atrás. En Camerún, ante miles de fieles, el Papa dejó de lado los matices y eligió un lenguaje directo, sin rodeos. Denunció a quienes “acaparan” alimentos mientras otros pasan hambre y cuestionó con crudeza las desigualdades que atraviesan al mundo.

El cambio no es menor. En sus primeras apariciones, León XIV había sido señalado por su tono conciliador, incluso tibio. Sin embargo, en esta gira africana mostró otra cara: más firme, más política y menos dispuesta a esquivar conflictos.

ACUSACIONES SIN FILTRO

El quiebre se profundizó cuando apuntó directamente contra intereses económicos globales. Habló del “mal causado desde el exterior” por quienes explotan África y denunció un sistema que, según sus palabras, saquea recursos y alimenta conflictos.

No se quedó ahí. También advirtió que el mundo está siendo “devastado por un puñado de tiranos”, en una declaración que resuena con fuerza en el escenario internacional y lo posiciona en un terreno más confrontativo.

LA TECNOLOGÍA, EN LA MIRA

El endurecimiento del discurso también alcanzó a la inteligencia artificial. Frente a estudiantes universitarios, el Papa alertó sobre su uso para fomentar “la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia”, y fue más allá: cuestionó la posibilidad de que la simulación reemplace a la realidad.

En un contexto global atravesado por debates tecnológicos, su intervención volvió a mostrar un perfil menos diplomático y más preocupado por las consecuencias sociales de estos avances.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN

El propio entorno del viaje deja entrever que no se trata de un episodio aislado. La escala previa en Bamenda ya había mostrado a un Papa “muy cambiado”, decidido a meterse de lleno en temas sociales y políticos que antes abordaba con mayor cautela.

El mensaje es claro: León XIV parece haber dejado atrás la etapa de equilibrio discursivo para asumir un rol más incómodo y desafiante. Un giro que no solo redefine su papado, sino que también reconfigura su lugar en el tablero global.