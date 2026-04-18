Obstrucción visual y peligro: vecino de Plaza Moreno denunció que le colocaron un contenedor en la salida del garaje

Un vecino que vive a pasos de Plaza Moreno denunció que le colocaron un contenedor de desechos justo en la salida del garaje de su casa, lo que le provoca riesgos a la hora de salir con su auto ya que la estructura le impide visualizar los vehículos que circulan por la calle.

Este problema se presenta sobre la Diagonal 73 a pocos metros del cruce con 50. "Yo tengo que salir de mi casa con el auto y me encuentro con una dificultad visual, pues no veo los vehículos que circulan por la diagonal debido a la presencia el contenedor que me pusieron enfrente de mi casa", afirmó.

El frentista remarcó que "antes el contenedor estaba en la esquina donde funciona una dependencia de la Secretaría de Educación, donde no hay salidas de vehículos y por lo tanto no se produce ningún perjuicio a la seguridad vial".

A raíz del inconveniente que padece a diario para salir de su casa, el hombre solicitó "a la empresa y al Municipio que coloquen el contenedor otra vez en la esquina de diagonal 73 y 50 que es donde debe estar y en donde no produce ningún problema".

"Ya hice reclamos a la Municipalidad y a la empresa Esur, sin resultados a la vista", aseguró.