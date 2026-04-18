Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Andrea del Boca rompió el silencio tras el accidente: ¿vuelve a Gran Hermano?

Andrea del Boca rompió el silencio tras el accidente: ¿vuelve a Gran Hermano?
18 de Abril de 2026 | 08:35

Escuchar esta nota

Tras el accidente que la retiró de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca habló públicamente sobre su situación clínica y las posibilidades de reincorporarse al programa. Si bien su mejoría es constante y genera expectativa entre los seguidores del reality, la actriz remarcó que su atención está centrada exclusivamente en el proceso de rehabilitación física.

En una charla con el programa SQP mientras se dirigía a un control odontológico, la intérprete se refirió a las lesiones que sufrió en la boca. Durante el breve contacto con el cronista, agradeció la presencia de los medios y confirmó que el tratamiento médico es su prioridad absoluta en estos días fuera del aislamiento.

Ante las consultas sobre una posible vuelta al certamen en una instancia de repechaje, la actriz prefirió mantener la cautela y señaló que su deseo inmediato es completar la curación. También desestimó las versiones que vinculaban su salida con supuestas cláusulas contractuales o acuerdos económicos previos, asegurando que su retiro se debió estrictamente al incidente que le afectó la dentadura.

Al salir de la consulta médica, del Boca amplió la información sobre su estado general y mencionó que, además del seguimiento odontológico, debió realizarse estudios cardiológicos de rutina, incluyendo la colocación de un equipo Holter. Detalló que actualmente utiliza una placa de contención debido a la inestabilidad de sus piezas dentales tras el golpe, el cual recordó como un momento de mucha tensión.

Con respecto a los plazos para regresar a la competencia, la actriz optó por responder con evasivas y algo de humor, evitando dar definiciones mientras continúa con dificultades para gesticular con normalidad. Insistió en que el foco principal está puesto en recuperar su salud antes de analizar cualquier propuesta de la producción de Telefe.

Por otro lado, la actriz decidió no entrar en polémicas ni responder a las recientes declaraciones públicas de Ricardo Biasotti. Al ser consultada sobre los dichos del padre de su hija en el Congreso, optó por despedirse de los periodistas de manera cordial, deseando un buen fin de semana y cerrando así el contacto con la prensa.

El episodio ocurrido dentro del reality abrió un debate sobre los riesgos físicos en este tipo de formatos de convivencia extrema. Mientras el público aguarda definiciones sobre su futuro laboral, la protagonista se mantiene al margen de los rumores y se limita a cumplir con el cronograma de visitas médicas y los cuidados necesarios para su recuperación.

Esta información se dio a conocer poco después de que Anna Chiara del Boca, hija de la actriz, brindara tranquilidad sobre la evolución de su madre en una entrevista televisiva. En ese contexto, la joven explicó que el tratamiento avanza según lo previsto, con asistencia profesional permanente tanto para la herida en el labio como para la zona dental.

Finalmente, Anna comentó que su madre mantiene un buen estado de ánimo y una marcada predisposición por retomar sus actividades. Según su testimonio, el entusiasmo de la actriz por reincorporarse al programa es alto, aunque todo dependerá de los tiempos que dictaminen los médicos en las próximas semanas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Música, teatro y cine en la agenda cultural de este sábado en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario

VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

Encima de que está todo mal con los micros, sube el boleto: desde cuándo y los nuevos valores, sección por sección

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado

Hipotecarios UVA: bajan las tasas y crecen las chances de acceder a la casa propia
+ Leidas

IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención

Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV

Gimnasia, obligado a ganar ante Estudiantes de Río Cuarto: hora, formaciones y TV

FOTOS. El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal

Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato

Mascherano se fue por discutir con Messi

El Gobierno avanza con el desalojo en Chapadmalal

Guerra tuitera hizo que escalara la crisis en LLA
Últimas noticias de Espectáculos

Justin Bieber: el regreso que nadie esperaba, pero todos necesitaban

“Maybe”: el lado oscuro de la intimidad

¿Qué le pasa?: Mirtha contó por qué no estará hoy en su programa

Luis Brandoni fue internado y se encuentra “delicado”
Información General
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
Artemis II: más que la Luna, la idea de unir al mundo
Traslado del Registro en Zárate: consultas y pedido de informes por la nueva sede
El Gobierno eliminó una exigencia municipal para trámites ante el Registro Nacional de Armas
Feria del Libro 2026: una guía para visitarla en su 50º edición
Deportes
Jornada dura para el rugby argentino en el Seven Series de Hong Kong: derrotas de Los Pumas y Las Yaguaretés
Estudiantes quiere dar un paso más ante Instituto: hora, formaciones y TV
Con lo mejor que tiene, viajó a Córdoba
Empate en cero para la Reserva albirroja
Gimnasia, obligado a ganar ante Estudiantes de Río Cuarto: hora, formaciones y TV
La Ciudad
Obstrucción visual y peligro: vecino de Plaza Moreno denunció que le colocaron un contenedor en la salida del garaje
En Barrio Hipódromo piden limpieza por la acumulación de hojarasca
Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
El finde comienza con buen tiempo en La Plata
VIDEO. Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas
Policiales
VIDEO. Choque, estruendo y fuga en La Plata: un automovilista embistió dos autos y escapó a contramano
Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato
Una banda tiene en vilo a un sector de Los Hornos
Rechazaron la excarcelación de Lucas Pertossi
Otro motociclista herido tras un violento choque

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla