Andrea del Boca rompió el silencio tras el accidente: ¿vuelve a Gran Hermano?

Tras el accidente que la retiró de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca habló públicamente sobre su situación clínica y las posibilidades de reincorporarse al programa. Si bien su mejoría es constante y genera expectativa entre los seguidores del reality, la actriz remarcó que su atención está centrada exclusivamente en el proceso de rehabilitación física.

En una charla con el programa SQP mientras se dirigía a un control odontológico, la intérprete se refirió a las lesiones que sufrió en la boca. Durante el breve contacto con el cronista, agradeció la presencia de los medios y confirmó que el tratamiento médico es su prioridad absoluta en estos días fuera del aislamiento.

Ante las consultas sobre una posible vuelta al certamen en una instancia de repechaje, la actriz prefirió mantener la cautela y señaló que su deseo inmediato es completar la curación. También desestimó las versiones que vinculaban su salida con supuestas cláusulas contractuales o acuerdos económicos previos, asegurando que su retiro se debió estrictamente al incidente que le afectó la dentadura.

Al salir de la consulta médica, del Boca amplió la información sobre su estado general y mencionó que, además del seguimiento odontológico, debió realizarse estudios cardiológicos de rutina, incluyendo la colocación de un equipo Holter. Detalló que actualmente utiliza una placa de contención debido a la inestabilidad de sus piezas dentales tras el golpe, el cual recordó como un momento de mucha tensión.

Con respecto a los plazos para regresar a la competencia, la actriz optó por responder con evasivas y algo de humor, evitando dar definiciones mientras continúa con dificultades para gesticular con normalidad. Insistió en que el foco principal está puesto en recuperar su salud antes de analizar cualquier propuesta de la producción de Telefe.

Por otro lado, la actriz decidió no entrar en polémicas ni responder a las recientes declaraciones públicas de Ricardo Biasotti. Al ser consultada sobre los dichos del padre de su hija en el Congreso, optó por despedirse de los periodistas de manera cordial, deseando un buen fin de semana y cerrando así el contacto con la prensa.

El episodio ocurrido dentro del reality abrió un debate sobre los riesgos físicos en este tipo de formatos de convivencia extrema. Mientras el público aguarda definiciones sobre su futuro laboral, la protagonista se mantiene al margen de los rumores y se limita a cumplir con el cronograma de visitas médicas y los cuidados necesarios para su recuperación.

Esta información se dio a conocer poco después de que Anna Chiara del Boca, hija de la actriz, brindara tranquilidad sobre la evolución de su madre en una entrevista televisiva. En ese contexto, la joven explicó que el tratamiento avanza según lo previsto, con asistencia profesional permanente tanto para la herida en el labio como para la zona dental.

Finalmente, Anna comentó que su madre mantiene un buen estado de ánimo y una marcada predisposición por retomar sus actividades. Según su testimonio, el entusiasmo de la actriz por reincorporarse al programa es alto, aunque todo dependerá de los tiempos que dictaminen los médicos en las próximas semanas.