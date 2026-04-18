IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención
IOMA y médicos: la tensión por los pagos derivó en corte de atención
VIDEO. Conmoción en las escuelas: entre las amenazas y sospechas de armas
VIDEO. Choque, estruendo y fuga en La Plata: un automovilista embistió dos autos y escapó a contramano
FOTOS. El Festival de la Cerveza Capital ya se vive en el Camping Municipal
Jornada dura para el rugby argentino en el Seven Series de Hong Kong: derrotas de Los Pumas y Las Yaguaretés
Música, teatro y cine en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Las emergencias de YPF generan “situación de vulnerabilidad”
Karina Milei ya activó una mesa de diálogo con gobernadores aliados de cara a los comicios de 2027
En Barrio Hipódromo piden limpieza por la acumulación de hojarasca
Obstrucción visual y peligro: vecino de Plaza Moreno denunció que le colocaron un contenedor en la salida del garaje
Violencia y sangre en City Bell: dos menores detenidos por un asesinato
El FMI auguró una desaceleración de la inflación en el "corto plazo"
Los bancarios cerraron la negociación salarial: ¿cuánto van a ganar tras el nuevo acuerdo?
La necesidad de recobrar un nivel de excelencia en el sistema de salud
Andrea del Boca rompió el silencio tras el accidente: ¿vuelve a Gran Hermano?
La AFA reemplazó el embargo judicial con una póliza de caución
En El Nene, sábado de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Nutricionistas, arquitectos, artistas, médicos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
El Gobierno busca frenar en la Corte la Ley de Financiamiento Universitario
Las artes marciales platenses, al mundo: una disciplina que, desde la Región, forma campeones con valores
Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
El BID inyectaría financiamiento récord por U$S 7.200 millones
Milei viaja a Israel: reuniones, visita al Muro de los Lamentos y distinciones
Intendentes aceleran el reclamo de fondos y analizan denunciar a Caputo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras el accidente que la retiró de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca habló públicamente sobre su situación clínica y las posibilidades de reincorporarse al programa. Si bien su mejoría es constante y genera expectativa entre los seguidores del reality, la actriz remarcó que su atención está centrada exclusivamente en el proceso de rehabilitación física.
En una charla con el programa SQP mientras se dirigía a un control odontológico, la intérprete se refirió a las lesiones que sufrió en la boca. Durante el breve contacto con el cronista, agradeció la presencia de los medios y confirmó que el tratamiento médico es su prioridad absoluta en estos días fuera del aislamiento.
Ante las consultas sobre una posible vuelta al certamen en una instancia de repechaje, la actriz prefirió mantener la cautela y señaló que su deseo inmediato es completar la curación. También desestimó las versiones que vinculaban su salida con supuestas cláusulas contractuales o acuerdos económicos previos, asegurando que su retiro se debió estrictamente al incidente que le afectó la dentadura.
Al salir de la consulta médica, del Boca amplió la información sobre su estado general y mencionó que, además del seguimiento odontológico, debió realizarse estudios cardiológicos de rutina, incluyendo la colocación de un equipo Holter. Detalló que actualmente utiliza una placa de contención debido a la inestabilidad de sus piezas dentales tras el golpe, el cual recordó como un momento de mucha tensión.
Con respecto a los plazos para regresar a la competencia, la actriz optó por responder con evasivas y algo de humor, evitando dar definiciones mientras continúa con dificultades para gesticular con normalidad. Insistió en que el foco principal está puesto en recuperar su salud antes de analizar cualquier propuesta de la producción de Telefe.
Por otro lado, la actriz decidió no entrar en polémicas ni responder a las recientes declaraciones públicas de Ricardo Biasotti. Al ser consultada sobre los dichos del padre de su hija en el Congreso, optó por despedirse de los periodistas de manera cordial, deseando un buen fin de semana y cerrando así el contacto con la prensa.
El episodio ocurrido dentro del reality abrió un debate sobre los riesgos físicos en este tipo de formatos de convivencia extrema. Mientras el público aguarda definiciones sobre su futuro laboral, la protagonista se mantiene al margen de los rumores y se limita a cumplir con el cronograma de visitas médicas y los cuidados necesarios para su recuperación.
Esta información se dio a conocer poco después de que Anna Chiara del Boca, hija de la actriz, brindara tranquilidad sobre la evolución de su madre en una entrevista televisiva. En ese contexto, la joven explicó que el tratamiento avanza según lo previsto, con asistencia profesional permanente tanto para la herida en el labio como para la zona dental.
Finalmente, Anna comentó que su madre mantiene un buen estado de ánimo y una marcada predisposición por retomar sus actividades. Según su testimonio, el entusiasmo de la actriz por reincorporarse al programa es alto, aunque todo dependerá de los tiempos que dictaminen los médicos en las próximas semanas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí