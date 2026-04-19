Ya se puede presentar la libreta de la AUH

ANSES informó que ya se puede presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2026 para acreditar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes.

Con esta presentación, que se realiza a través de la App MI ANSES o el sitio web del organismo, las familias acceden al 20 por ciento que corresponde al complemento acumulado de 2025. Se destacó que el formulario generado desde MI ANSES es el único válido para realizar el trámite y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias. En caso de no poder presentar la Libreta en forma digital, es posible realizar el trámite, sin turno, en una oficina de ANSES.