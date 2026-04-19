Sigue el corte de atención médica pese a la intimación

Pese a la intimación que había emitido IOMA para que se normalice el servicio, la Agremiación Médica Platense (AMP) confirmó que continuará, al menos hasta mañana, con el paro que afecta la atención a afiliados, al asegurar que la obra social “no pagó la totalidad de los honorarios”.

Tal como se informó en la edición de ayer, el conflicto se originó por demoras en el pago de prestaciones que, según los profesionales, arrastran atrasos y liquidaciones incompletas. En ese marco, la AMP dispuso un paro de 72 horas que comenzó este viernes y que implica la suspensión de la atención a afiliados, con excepción de guardias, emergencias y prácticas oncológicas.

En respuesta, IOMA intimó a la AMP, a ACLIBA (clínicas) y a los profesionales adheridos a cumplir con sus obligaciones contractuales. Además, advirtió que podrían aplicarse sanciones y débitos en las facturaciones. Asimismo, sostuvo que está efectuando los pagos correspondientes y que la medida es injustificada. Pero, desde el sector médico remarcaron que los montos depositados no cubren la totalidad de la deuda.