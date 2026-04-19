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Política y Economía |Tras el 3,4% de marzo

Economistas pronostican inflación del 2% para abril

Economistas pronostican inflación del 2% para abril
19 de Abril de 2026 | 02:22
Edición impresa

La directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, señaló que el índice de inflación correspondiente a abril se ubicaría “más cerca del 2% que del 3%” y consideró: “Viene con una carga menor de arrastre y una estabilidad marcada en alimentos”.

Dal Poggetto consignó que este escenario permite una tregua temporal en la escalada de costos, aunque advirtió que el desafío principal reside en transformar esta baja puntual en un proceso de desinflación permanente que no dependa exclusivamente del atraso en el tipo de cambio.

Respecto al esquema monetario, la economista analizó la estrategia oficial de utilizar el dólar como ancla. “La inflación baja pero el costo de vida en dólares sube”, señaló, mientras que el dato de abril sería del “2%”.

Para la directora de EcoGo, el éxito del programa actual depende de la capacidad de la gestión para “gestionar la transición hacia un régimen de mayor libertad sin disparar nuevamente los precios regulados”, un equilibrio que calificó como extremadamente delicado para los meses venideros.

Asimismo, Dal Poggetto sostuvo que la caída en las ventas funciona como un freno natural para los aumentos, pero planteó dudas sobre cuánto margen de tolerancia social existe antes de una necesaria reactivación.

Con el dato de abril en el horizonte cercano, Dal Poggetto concluyó que, si bien el número genera expectativas favorables, la sostenibilidad del plan requiere “reformas de fondo que otorguen certidumbre sobre el repago de la deuda y el crecimiento genuino” más allá del corto plazo.

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En tanto, el economista y consultor Salvador Di Stéfano estimó que la inflación de abril dará un porcentaje menor a la que se registró en marzo, y mencionó las principales razones por la que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) retrocederá en el cuarto mes del año.

En primer lugar, Di Stéfano señaló al conflicto bélico en Medio Oriente, dado que “son variables incontroladas” que “no se pueden proyectar”. Una de las consecuencias directas fue la suba que registró el precio internacional del petróleo, que ascendió más del 50% e impactó de lleno en los combustibles locales.

Entre otras de las razones indicó que marzo “siempre es un mes estacionalmente complejo”, dado que el rubro de educación, entre otros, sobre por cuestiones de calendario.

También indicó que los precios regulados metieron presión en la inflación, aunque adelantó que “no se repetirá” de cara al cuarto mes, y añadió que “la inflación de abril va a ser más baja.

 

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