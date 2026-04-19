Ficha Limpia: presión cruzada para tratar de reactivar el proyecto

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En un contexto marcado por la cercanía de las elecciones, distintos bloques legislativos volvieron a impulsar el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que apunta a prohibir que personas con condenas judiciales puedan ser candidatas a cargos públicos. La propuesta, que ya había avanzado el año pasado sin llegar a convertirse en ley, reapareció con presentaciones simultáneas en ambas cámaras del Congreso.
En Diputados, los proyectos fueron promovidos por el interbloque Unidos, la Coalición Cívica y la diputada radical Karina Banfi. En paralelo, el PRO avanzó con una iniciativa propia en el Senado. La coordinación no fue casual: según admitieron desde el ámbito legislativo, responde a un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil que impulsan esta agenda desde hace años.
El intento más reciente de aprobar Ficha Limpia se produjo en 2025, cuando el proyecto logró superar la instancia de Diputados y se encaminaba a su sanción definitiva en el Senado. Sin embargo, la votación se frustró de manera inesperada.
Los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, que hasta ese momento se habían mostrado alineados con el oficialismo, votaron en contra pese a haber anticipado su apoyo.
En ese contexto, trascendieron versiones que vincularon la decisión con el ex gobernador de Misiones, Carlos Rovira, quien habría actuado a pedido del oficialismo nacional. El presidente Javier Milei rechazó esa versión de forma tajante, mientras que los legisladores involucrados no ofrecieron precisiones sobre su cambio de postura. El episodio generó fuertes cruces entre las fuerzas políticas. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, responsabilizó al PRO por el fracaso del proyecto y apuntó contra la entonces candidata Silvia Lospennato, a quien acusó de haber impulsado un tratamiento apresurado con fines electorales.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron la falta de voluntad política del oficialismo para garantizar la aprobación de la ley en el Senado.
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A diferencia del año pasado, el oficialismo cuenta ahora con una mayor representación en la Cámara alta, tras pasar de seis a 21 senadores. Este cambio en la correlación de fuerzas podría facilitar el avance del proyecto, siempre que exista decisión política para impulsarlo.
Las iniciativas presentadas coinciden en establecer restricciones para acceder a cargos públicos en casos de condenas judiciales. Entre los delitos contemplados figuran corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, narcotráfico, trata de personas, abuso, delitos contra la vida y contra el orden constitucional.
Además, algunos proyectos incorporan la figura de los deudores alimentarios morosos como causal de inelegibilidad.
En el caso del texto impulsado en el Senado, se plantea que quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia no puedan ser candidatos ni ocupar cargos en el Estado. También propone la creación de un registro público en la Cámara Nacional Electoral para garantizar la aplicación automática de la norma.
Desde los bloques impulsores remarcan la necesidad de retomar el debate tras años de intentos fallidos. La diputada Karina Banfi destacó el trabajo sostenido sobre el proyecto durante la última década y ratificó su compromiso con la iniciativa.
En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, aseguró que buscarán construir consensos para que esta vez la propuesta logre convertirse en ley.
Con el respaldo de organizaciones civiles y un escenario político distinto, Ficha Limpia vuelve a instalarse como uno de los debates legislativos clave en la antesala electoral.
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