“Dame la plata o te mato, mirá que te quemo”

Una disputa libertaria salida de control y los mensajes que retumban en el peronismo
Una disputa libertaria salida de control y los mensajes que retumban en el peronismo
Inflación alta, consumo en baja y malestar en alza, las señales que inquietan a Milei
Depresión, psicosis y ansiedad posparto: cuando la maternidad se vuelve un riesgo
Estacionamiento: lo que hacemos, lo que suponemos... y lo que dice la ley
Los clubes de barrio también tienen propuestas para los mayores
Peñas con ritmo platense: la trama que sostiene el folklore y el encuentro
Asbesto en la Región, un enemigo casi invisible en el aire que es un riesgo sanitario subestimado
Una ráfaga de amor que duró toda la vida: se conocieron y en tan sólo 6 meses se casaron
VIDEO. Ingenio platense: docentes crearon una web que ayuda con el papeleo del aula
Un “palimpsesto arquitectónico”: la torreta que corona una esquina platense
La oferta o la búsqueda en la era de la IA: guía de soluciones
Yacoub emprende la terminación del Edificio Cross y da una primera señal concreta de solución para las obras paralizadas de ABES
VIDEO. Con ganas y sin brillo: el Lobo logró un triunfo clave
VIDEO. Sangre, sudor y gloria: el Pincha clasificó en Córdoba
La informalidad llegó al nivel más alto desde 2016 y el empleo creció 1%
El Wall Street Journal muy duro con Milei: desgaste, denuncias y fragilidad
Una ley con más de 200 artículos que enfrenta una batalla judicial
Alak pidió unidad en el PJ y un frente amplio para enfrentar a Milei
El FMI vuelve a acercarle el arco a la economía argentina y a Milei
De la reconfiguración de los mercados a las dudas por lo que puede pasar en el país
Crueldad extrema en La Plata: golpean y atan a una jubilada de 96 años
No cesa el drama de la familia del menor que se fuga para drogarse
Frente a la realidad y las crisis. se alza el bastión de la literatura
Música, teatro y cine en la agenda cultural de este sábado en La Plata
El “Cura DJ” deslumbró con un multitudinario show en Plaza de Mayo homenajeando al Papa Francisco
Michael Jackson nunca muere: a pesar de las controversias, el negocio del Rey del Pop solo crece
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La escena se repite cada vez con más frecuencia, pero no por eso deja de impactar. Esta vez ocurrió en un pequeño local gastronómico de la zona sur de La Plata, donde una pareja de comerciantes volvió a quedar cara a cara con el miedo. El episodio tuvo lugar en una pizzería ubicada sobre 7 entre 601 y 602, en Villa Elvira, y expone con crudeza una modalidad que inquieta: el paso de la “mendicidad” habitual a la violencia directa.
Todo sucedió cuando los dueños del comercio trabajaban con la persiana a medio cerrar, una medida que adoptaron justamente por la inseguridad. Atendían a través de una pequeña abertura, intentando reducir riesgos. Sin embargo, esa precaución no alcanzó.
Según denunciaron, un hombre que conocen desde hace más de tres años se presentó en el lugar. No era la primera vez que lo veían: solía pedir comida y, en más de una ocasión, había recibido ayuda. Pero esta vez la situación fue completamente distinta.
El sujeto llegó alterado, hostil y agresivo. Sin mediar demasiadas palabras, exhibió un arma de fuego y lanzó amenazas directas: “Dame la plata o te mato. Mirá que te quemo. Yo tengo pedido de captura, estoy re jugado”. La tensión se volvió insoportable en cuestión de segundos.
La mujer, visiblemente afectada por el miedo, buscó dinero dentro del local. Reunió lo que tenía a mano y se lo entregó a su pareja, quien finalmente le dio al delincuente algo de dinero. Por fortuna la situación no pasó a mayores, pero el temor quedó instalado en el lugar. La investigación quedó en manos de las autoridades, que ahora buscan identificar y localizar al sospechoso.
LE PUEDE INTERESAR
Es el cuarto episodio de características similares en ese sector en lo que va del año
LE PUEDE INTERESAR
Choque, incendio y un fallecido en Camino Centenario
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí