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Policiales |FEROZ AMENAZA EN UNA PIZZERÍA DE VILLA ELVIRA

“Dame la plata o te mato, mirá que te quemo”

“Dame la plata o te mato, mirá que te quemo”
19 de Abril de 2026 | 02:24
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La escena se repite cada vez con más frecuencia, pero no por eso deja de impactar. Esta vez ocurrió en un pequeño local gastronómico de la zona sur de La Plata, donde una pareja de comerciantes volvió a quedar cara a cara con el miedo. El episodio tuvo lugar en una pizzería ubicada sobre 7 entre 601 y 602, en Villa Elvira, y expone con crudeza una modalidad que inquieta: el paso de la “mendicidad” habitual a la violencia directa.

Todo sucedió cuando los dueños del comercio trabajaban con la persiana a medio cerrar, una medida que adoptaron justamente por la inseguridad. Atendían a través de una pequeña abertura, intentando reducir riesgos. Sin embargo, esa precaución no alcanzó.

Según denunciaron, un hombre que conocen desde hace más de tres años se presentó en el lugar. No era la primera vez que lo veían: solía pedir comida y, en más de una ocasión, había recibido ayuda. Pero esta vez la situación fue completamente distinta.

El sujeto llegó alterado, hostil y agresivo. Sin mediar demasiadas palabras, exhibió un arma de fuego y lanzó amenazas directas: “Dame la plata o te mato. Mirá que te quemo. Yo tengo pedido de captura, estoy re jugado”. La tensión se volvió insoportable en cuestión de segundos.

La mujer, visiblemente afectada por el miedo, buscó dinero dentro del local. Reunió lo que tenía a mano y se lo entregó a su pareja, quien finalmente le dio al delincuente algo de dinero. Por fortuna la situación no pasó a mayores, pero el temor quedó instalado en el lugar. La investigación quedó en manos de las autoridades, que ahora buscan identificar y localizar al sospechoso.

 

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Es el cuarto episodio de características similares en ese sector en lo que va del año

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