Juicio por la muerte de Maradona: revés para la jueza María Coelho

Una disputa libertaria salida de control y los mensajes que retumban en el peronismo
Una disputa libertaria salida de control y los mensajes que retumban en el peronismo
Inflación alta, consumo en baja y malestar en alza, las señales que inquietan a Milei
Depresión, psicosis y ansiedad posparto: cuando la maternidad se vuelve un riesgo
Estacionamiento: lo que hacemos, lo que suponemos... y lo que dice la ley
Los clubes de barrio también tienen propuestas para los mayores
Peñas con ritmo platense: la trama que sostiene el folklore y el encuentro
Asbesto en la Región, un enemigo casi invisible en el aire que es un riesgo sanitario subestimado
Una ráfaga de amor que duró toda la vida: se conocieron y en tan sólo 6 meses se casaron
VIDEO. Ingenio platense: docentes crearon una web que ayuda con el papeleo del aula
Un “palimpsesto arquitectónico”: la torreta que corona una esquina platense
La oferta o la búsqueda en la era de la IA: guía de soluciones
Yacoub emprende la terminación del Edificio Cross y da una primera señal concreta de solución para las obras paralizadas de ABES
VIDEO. Con ganas y sin brillo: el Lobo logró un triunfo clave
VIDEO. Sangre, sudor y gloria: el Pincha clasificó en Córdoba
La informalidad llegó al nivel más alto desde 2016 y el empleo creció 1%
El Wall Street Journal muy duro con Milei: desgaste, denuncias y fragilidad
Una ley con más de 200 artículos que enfrenta una batalla judicial
Alak pidió unidad en el PJ y un frente amplio para enfrentar a Milei
El FMI vuelve a acercarle el arco a la economía argentina y a Milei
De la reconfiguración de los mercados a las dudas por lo que puede pasar en el país
Crueldad extrema en La Plata: golpean y atan a una jubilada de 96 años
No cesa el drama de la familia del menor que se fuga para drogarse
Frente a la realidad y las crisis. se alza el bastión de la literatura
Música, teatro y cine en la agenda cultural de este sábado en La Plata
El “Cura DJ” deslumbró con un multitudinario show en Plaza de Mayo homenajeando al Papa Francisco
Michael Jackson nunca muere: a pesar de las controversias, el negocio del Rey del Pop solo crece
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un nuevo capítulo judicial se abrió en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, esta vez con un giro técnico que volvió a poner el foco en el funcionamiento del proceso. La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro resolvió revocar un planteo presentado por la jueza María Coelho al considerar que fue dirigido al tribunal equivocado.
La magistrada, a cargo del expediente que tiene como imputada a la enfermera Dahiana Madrid, había declarado “inadmisible” una recusación impulsada por el abogado defensor Rodolfo Baqué durante una audiencia preliminar realizada el pasado 6 de abril. Luego, remitió el recurso a la Cámara para su tratamiento.
Sin embargo, los camaristas Carlos Fabián Blanco y Gustavo Adrián Herbel determinaron que ese tribunal no era competente para intervenir. Según explicaron, los planteos de recusación deben ser resueltos por jueces de la misma jerarquía y fuero, por lo que dejaron sin efecto la remisión y devolvieron la cuestión al ámbito correspondiente.
El fallo no se expide sobre el fondo del planteo, pero introduce una nueva dilación en un expediente que ya viene atravesado por múltiples idas y vueltas procesales. Mientras tanto, Madrid deberá enfrentar un juicio por jurados populares, aunque ese debate recién comenzará una vez que finalice el proceso principal contra los otros siete imputados.
En paralelo, el juicio central por la muerte del ex capitán de la Selección argentina sumó en los últimos días momentos de fuerte impacto. El proceso, que se reanudó el 14 de abril en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 tras la nulidad del primer debate, avanzaba con la presentación de testigos clave, entre ellos Gianinna Maradona, el médico Juan Carlos Pinto y el comisario Lucas Farías.
Pero la jornada tomó un rumbo inesperado cuando el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados, pidió la palabra y declaró ante el tribunal integrado por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.
LE PUEDE INTERESAR
“Dame la plata o te mato, mirá que te quemo”
Su intervención, que no estaba prevista, modificó el ritmo del debate. “A Diego lo amaba; era mi ídolo y amigo” y “Soy inocente”, fueron algunas de las frases que dejó Luque antes de negarse a responder preguntas. La estrategia sorprendió a todas las partes y obligó a suspender las testimoniales programadas. “Se fue muy conforme”, agregaron voceros de la causa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí