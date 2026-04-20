La fecha baja el telón con partidos decisivos

Esta tarde se baja el telón de la decimoquinta fecha del Torneo Apertura con una actividad a puro fútbol. El partido más destacado será el choque entre San Lorenzo y Vélez, correspondiente a la Zona A, que se disputará en el Nuevo Gasómetro, e irá desde las 19.30, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

En un duelo dispar, por las situaciones en las que llega cada uno de los equipos, el Ciclón necesita de la victoria para encaminar su clasificación a la siguiente instancia del campeonato. Actualmente está noveno con 18 puntos, a una unidad de zona clasificatoria. Por su parte, el panorama del Fortín es distinto, casi clasificado, depende de un triunfo para asegurar el boleto de los playoff. Además, de sumar un triunfo, superará a Estudiantes en la cima del primer grupo.

Por otro lado, temprano en el Estadio Claudio Fabián Tapia, Barracas Central recibe a Belgrano desde las 15, con el arbitraje de Nicolás Lamolina. Similar al caso anterior, el Pirata llega mejor tras posicionarse entre los cuatro mejores de la Zona B. Mientras que el Guapo está noveno y con grandes chances de acceder a la tan ansiada clasificación.

Desde las 17.15, en el Sur del gran Buenos Aires, un Banfield que viene de perder el clásico recibe a un envalentonado Independiente Rivadavia, que es la gran sorpresa en los dos frentes. Arbitra Bryan Ferreyra. En simultáneo, pero en el Norte argentino, Central Córdoba tendrá la visita de Platense con Sebastián Zunino como juez.

Por último, el cierre de la decimoquinta fecha se partirá en dos: desde las 21.45 en el Coliseo de Victoria, Tigre quiere hacerle honor a su Estadio ante Huracán que viene de un triunfazo ante Rosario Central. Mientras que a la par, en la tierra del sol y el buen vino, Gimnasia (M) que viene de capa caída tras quedar eliminado de Copa Argentina por penales ante su tocayo de Salta, recibe a Lanús que llega en alza tras quedarse con el clásico en La Fortaleza Granate. El encargado de impartir justicia será Felipe Viola.