La fecha baja el telón con partidos decisivos

Casi 100 mil empleos menos en la Provincia en los últimos dos años
Casi 100 mil empleos menos en la Provincia en los últimos dos años
Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Baobab lanza su “Hot Sale” con descuentos de hasta el 25% en indumentaria y outdoor
Semana clave en el caso Adorni por la compra de un departamento
VIDEO. “Sin reforma política, la Provincia no tiene salida a la asfixia financiera”
El Ejecutivo explica en el Concejo los detalles del gasto municipal 2025
Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
Caso Kim: movilización contra la escolarización de uno de los implicados
Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Esta tarde se baja el telón de la decimoquinta fecha del Torneo Apertura con una actividad a puro fútbol. El partido más destacado será el choque entre San Lorenzo y Vélez, correspondiente a la Zona A, que se disputará en el Nuevo Gasómetro, e irá desde las 19.30, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.
En un duelo dispar, por las situaciones en las que llega cada uno de los equipos, el Ciclón necesita de la victoria para encaminar su clasificación a la siguiente instancia del campeonato. Actualmente está noveno con 18 puntos, a una unidad de zona clasificatoria. Por su parte, el panorama del Fortín es distinto, casi clasificado, depende de un triunfo para asegurar el boleto de los playoff. Además, de sumar un triunfo, superará a Estudiantes en la cima del primer grupo.
Por otro lado, temprano en el Estadio Claudio Fabián Tapia, Barracas Central recibe a Belgrano desde las 15, con el arbitraje de Nicolás Lamolina. Similar al caso anterior, el Pirata llega mejor tras posicionarse entre los cuatro mejores de la Zona B. Mientras que el Guapo está noveno y con grandes chances de acceder a la tan ansiada clasificación.
Desde las 17.15, en el Sur del gran Buenos Aires, un Banfield que viene de perder el clásico recibe a un envalentonado Independiente Rivadavia, que es la gran sorpresa en los dos frentes. Arbitra Bryan Ferreyra. En simultáneo, pero en el Norte argentino, Central Córdoba tendrá la visita de Platense con Sebastián Zunino como juez.
Por último, el cierre de la decimoquinta fecha se partirá en dos: desde las 21.45 en el Coliseo de Victoria, Tigre quiere hacerle honor a su Estadio ante Huracán que viene de un triunfazo ante Rosario Central. Mientras que a la par, en la tierra del sol y el buen vino, Gimnasia (M) que viene de capa caída tras quedar eliminado de Copa Argentina por penales ante su tocayo de Salta, recibe a Lanús que llega en alza tras quedarse con el clásico en La Fortaleza Granate. El encargado de impartir justicia será Felipe Viola.
LE PUEDE INTERESAR
Liga Profesional
LE PUEDE INTERESAR
El Naranja se hizo fuerte de local y sigue puntero
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí