El Naranja se hizo fuerte de local y sigue puntero

La jornada 5 de la liga de nuestra ciudad, mantuvo la tendencia de las anteriores cuatro fechas y culminó con los de Villa Castells, Olmos y Asociación Coronel Brandsen ganando como locales y manteniendo la distancia de pocas unidades en su disputa en la cima de la tabla.

En el inicio de la fecha, Estrella de Berisso y For Ever empataron 1-1. En un encuentro que comenzó ganando la visita con gol de Verón a los 21’ de la primera etapa y cuando todo parecía sentenciado, apareció Tulez en el final del duelo para poner la igualdad para la Zebra.

En el día de ayer, se completó la fecha con los restantes siete partidos de la jornada, donde ganaron Everton, Unidos de Olmos, Brandsen, Fomento, Malvinas y ADIP. Mientras que CRIBA y San Lorenzo de Villa Castells empataron 0-0.

El Naranja, con el triunfo 2-0 ante Polideportivo Gonnet, sigue como único puntero, producto de haber ganado en sus cinco presentaciones del campeonato.

Sus más inmediatos perseguidores, Olmos y Brandsen, le ganaron 2-0 a CRISFA y 1-0 a Peñarol, respectivamente.

Mientras tanto, Alumni y San Lorenzo dejaron pasar la chance de seguir a tiro, al perder en el caso del albirrojo ante Everton 2-1 como visitante y empatar el azulgrana en su visita a CRIBA, 0-0.

Además, Las Malvinas le ganó 2-0 a Tolosano y Fomento derrotó 3-0 a Alianza.

La fecha 6, los partidos serán: Polideportivo Gonnet vs. San Lorenzo de Villa Castells; Nueva Alianza vs. CRIBA; For Ever vs. Fomento ; Peñarol vs. Estrella; CRISFA vs. Brandsen; Alumni vs. Unidos de Olmos; Circulo Tolosano vs. Everton y ADIP vs Las Malvinas.