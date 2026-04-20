Leonardo Morales fue expulsado ante Barracas Central y se perderá el partido ante Gimnasia

El encuentro entre Barracas Central y Belgrano estaba marcado por la paridad y el escaso brillo hasta que una intervención del VAR cambió el panorama. A los 34 minutos del complemento, el ex defensor de Gimnasia, Leonardo Morales recibió la tarjeta roja directa en una acción que despertó asombro entre los protagonistas y el público por su naturaleza poco habitual.

El árbitro Nicolás Lamolina interrumpió el desarrollo del juego tras un llamado desde la cabina de revisión técnica. La jugada en cuestión ocurrió durante la disputa de un tiro de esquina y había pasado inadvertida para casi todos los presentes en el campo de juego.

¡¡LUCHA LIBRE EN OLAVARRÍA Y LUNA!! El VAR revisó y Lamolina terminó expulsando a Leo Morales por TIRARLE DEL PELO a Capraro en Barracas vs. Belgrano... ¿te pareció bien la tarjeta roja?



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Tras analizar las repeticiones en la pantalla, el juez constató que Morales le tironeó el cabello al futbolista Nicolás Capraro. La resolución fue inmediata para el zaguero del conjunto cordobés. El fallo desencadenó una serie de reclamos en el plantel de Belgrano, cuyos futbolistas no lograban comprender la sanción ante un hecho que resultó casi imperceptible.

El próximo enfrentamiento entre el Lobo y el conjunto cordobés contará con la ausencia de Morales, quien defendió la camiseta de Gimnasia durante seis temporada. El defensor, con la expulsión de hoy no podrá enfrentar a sus antiguos compañeros en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.