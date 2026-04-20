Una mujer canadiense muerta y nueve heridos tras un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán

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Una mujer canadiense murió y otros nueve turistas, entre ellos un niño, resultaron heridos durante un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, al noreste de la capital mexicana, informaron el lunes las autoridades.
El incidente ocurrió pasadas las 11:30 de la mañana cuando un hombre que se encontraba en la plataforma situada en lo alto de la Pirámide de la Luna comenzó a disparar contra turistas que estaban a su mismo nivel y contra otros que bajaban por las escalinatas, según explicó a The Associated Press una guía turístico que se encontraba en el lugar que pidió el anonimato por razones de seguridad.
"Algunas personas como estaban asustadas...se tiraron pecho a tierra y todos los demás empezamos a bajar", comentó el guía al relatar cómo el tirador, al ver descender a los turistas por las escalinatas de la pirámide, disparó e hirió a varias personas.
Otro grupo quedó tendido sobre la plataforma de la pirámide sin moverse para evitar ser atacado por el tirador.
Entre los nueve heridos hay tres colombianos, uno de ellos un niño de 6 años; una canadiense de 26 años que sufrió una herida por arma de fuego en el tórax; un holandés 55 años con fractura del tobillo derecho y un ruso de 42 años que presentó una lesión por disparo de arma de fuego, informó en un comunicado la fiscalía del municipio de Ecatepec, en el Estado de México.
Los primeros en responder al tiroteo fueron los policías que prestan seguridad dentro de las ruinas arqueológicas, y poco después llegó un grupo de la Guardia Nacional en una camioneta para atender la emergencia.
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Según indicó el testigo, el tirador "no tenía como una percepción de lo que estaba haciendo" y tras realizar las detonaciones murió por un disparo autoinfligido.
Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. En el lugar las autoridades decomisaron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.
La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en X que "lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá".
Al lamentar los hechos, la canciller canadiense Anita Anand, expresó en su cuenta de la red social que "como consecuencia de un terrible acto de violencia armada, una ciudadana canadiense ha perdido la vida y otro ha resultado herido en Teotihuacán", y que "sus pensamientos están con sus familiares y seres queridos".
En videos difundidos en las redes sociales se observa a un hombre que desde lo alto de la Pirámide de la Luna comienza a disparar mientras decenas de turistas se esconden entre las ruinas prehispánicas y otros corren.
Teotihuacán es conocido por su enclave arqueológico del mismo nombre que es Patrimonio Cultural de la Humanidad y uno de los atractivos turísticos de la zona es sobrevolar las impresionantes pirámides del Sol y la Luna en globo.
Fue una gran ciudad con más de 100.000 habitantes que se extendía por unos 20 kilómetros cuadrados entre el año 100 a. C. y 750 d. C. pero fue abandonada por razones todavía inciertas antes del ascenso de los aztecas en el siglo XIV.
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