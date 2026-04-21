Condena condicional para el hijo de Pettinato

Felipe Pettinato fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo ocurrida el 16 de mayo de 2022 a raíz de un incendio en su departamento del barrio porteño de Belgrano y no irá preso.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 declaró penalmente responsable al hijo del saxofonista y conductor Roberto Pettinato por el delito de “incendio culposo seguido de muerte” y el veredicto incluye la sentencia a nueve meses de prisión por abuso sexual simple en perjuicio de la hija de su ex pareja, impuesta en abril de 2024.

Los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle consignaron que deberá fijar un domicilio, continuar con su tratamiento de rehabilitación y desintoxicación de drogas y recibir cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Una vez que la resolución quede firme, las autoridades le extraerán sangre a Pettinato para que su perfil genético.