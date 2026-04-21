Buscan que se declare monumento histórico la Usina del Puerto La Plata

Una ONG de la Región impulsa un proyecto de ley para declarar Monumento Histórico a la antigua Usina del Puerto La Plata

El proyecto, presentado en el Senado bonaerense, busca preservar un edificio único en el país que “hoy sufre un grave deterioro y el robo de sus piezas originales”. La iniciativa cuenta con el respaldo de la ONG Nuevo Ambiente.

La iniciativa, impulsada por el senador Alex Campbell, busca incorporar oficialmente al patrimonio cultural bonaerense una pieza clave de la historia portuaria que hoy se encuentra en estado crítico.

El proyecto contó con la participación técnica de la ONG Nuevo Ambiente y se fundamenta en investigaciones que señalan que el edificio es parte de las instalaciones fundacionales del Puerto. Con una superficie de 598,60 metros cuadrados y ubicado estratégicamente sobre la calle Baradero —en el límite entre los municipios de Berisso y Ensenada—, la Usina se destaca por su valor arquitectónico y por ser, según expertos, un ejemplar sin paralelo en el resto de la Argentina.

Inaugurada en una etapa de plena modernización del país, la Usina fue el corazón energético que movilizaba el sistema de grúas, guinches y cabrestantes del puerto mediante presión hidráulica.

Sin embargo, su relevancia no era solo industrial: desde sus instalaciones se distribuía la hora oficial, la cual era recibida por un pulsador directamente desde el Observatorio Astronómico de La Plata.

A pesar de su importancia, el presente del edificio es “alarmante”, sostuvieron desde la Ong, donde agregaron: “Desde hace más de dos décadas se encuentra cercado para evitar ocupaciones, pero el paso del tiempo y la falta de mantenimiento han hecho mella en su estructura.

Recientemente, desde la ONG Nuevo Ambiente denunciaron un hecho que acelera la urgencia del reclamo: el robo de sus rejas históricas. Según advirtieron, en los últimos meses se detectó que las protecciones de hierro de las aberturas fueron cortadas y sustraídas.