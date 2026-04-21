D´Onofrio: “Fue claro el penal, ¿habrá justicia?”

“¿Habrá justicia?”, es uno de los tantos reclamos que explotó contra Darío Herrera después de que no cobrara un penal a favor de River sobre el final del caliente Superclásico, en una jugada que le daba la mínima esperanza a Eduardo Coudet de no perder su primer partido del ciclo, nada menos que contra Boca en el Monumental. Pero no fueron solo los hinchas, sino también Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del Millonario, quien objetó al árbitro con un posteo provocador en redes sociales, donde afirmó que “fue clarísimo el penal” y se preguntó “¿si habrá justicia?

El estruendo monumental también se sintió en las afueras del estadio.

Consumada la derrota, el ex mandatario del club de Núñez entre 2013 y 2021 se hizo escuchar o, mejor dicho, leer con un picante comentario que se viralizó por las redes sociales: “El VAR en el partido de River y Boca no llamó para observar el penal a favor de River, fue clarísimo PENAL. ¿Habrá JUSTICIA? Todo está en duda”.