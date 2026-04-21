D´Onofrio: “Fue claro el penal, ¿habrá justicia?”

“Entre las dos matamos a alguien”: la amenaza en un colegio de La Plata que volvió a encender alarmas
“Entre las dos matamos a alguien”: la amenaza en un colegio de La Plata que volvió a encender alarmas
¡Orgullo de La Plata! El estudiante del Nacional que representará al país en China
“Acto de imprudencia”: Buzali no quiso matar, las razones detrás de la decisión de la Justicia
La muerte de Brandoni | Su vínculo con La Plata: jugó al rugby en Los Tilos y fue hincha del Pincha
Un año sin Francisco: un debate abierto sobre su legado y Argentina
Un informe marca una recuperación de las ventas inmobiliarias
El saldo trágico de un tránsito que circula en la Región al límite
Los libros prohibidos, una tendencia que crece en los Estados Unidos
Milei recibió en Israel una Medalla de Honor y volvió a criticar a Irán
Preocupa en la Comuna el impacto del plan ecónomico nacional
El Gobierno vuelve a la carga con su ley de Discapacidad y universidades
VIDEO. Campaña contra la ludopatía: combatir la “adicción silenciosa”
Convocan a un paro docente que podría afectar a escuelas de la Región
Suspendieron clases en Medicina por un caño roto y desborde cloacal
Realizarán controles integrales para niños en el club Abastense
Rechazan acusaciones en medio del escándalo por la venta de una tortilla
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
“¿Habrá justicia?”, es uno de los tantos reclamos que explotó contra Darío Herrera después de que no cobrara un penal a favor de River sobre el final del caliente Superclásico, en una jugada que le daba la mínima esperanza a Eduardo Coudet de no perder su primer partido del ciclo, nada menos que contra Boca en el Monumental. Pero no fueron solo los hinchas, sino también Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del Millonario, quien objetó al árbitro con un posteo provocador en redes sociales, donde afirmó que “fue clarísimo el penal” y se preguntó “¿si habrá justicia?
El estruendo monumental también se sintió en las afueras del estadio.
Consumada la derrota, el ex mandatario del club de Núñez entre 2013 y 2021 se hizo escuchar o, mejor dicho, leer con un picante comentario que se viralizó por las redes sociales: “El VAR en el partido de River y Boca no llamó para observar el penal a favor de River, fue clarísimo PENAL. ¿Habrá JUSTICIA? Todo está en duda”.
LE PUEDE INTERESAR
Driussi padece el karma de los desgarros
LE PUEDE INTERESAR
Operaron a Marchesín, y Boca no irá por otro arquero
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí