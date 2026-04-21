Driussi padece el karma de los desgarros

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En la durísima derrota ante Boca, Sebastián Driussi volvió a desgarrarse y River se queda así sin su principal arma ofensiva. El delantero solo aguantó 15 minutos en cancha en el Superclásico hasta que debió salir reemplazado por una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda. Confirmado el diagnóstico, le esperan al menos tres o cuatro semanas de recuperación.
Parece una maldición, pero el Gordo no logra continuidad. Toda vez que encuentra algo de ritmo y que empieza a convertirse en el goleador que el equipo necesita, su cuerpo le juega en contra y debe pasar varias fechas fuera de las canchas. Es la quinta lesión (sexta, si se cuenta una recaída que le tomó unos 11 días) desde que retornó al club a comienzos de 2025.
Por último, y tras el lunes libre, el plantel regresa hoy a las prácticas, ya con la mirada puesta en el próximo partido ante Aldosivi.
POR MES*
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