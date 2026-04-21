Quisieron vender dos iPhone robados y terminaron en la comisaría

“Entre las dos matamos a alguien”: la amenaza en un colegio de La Plata que volvió a encender alarmas
“Entre las dos matamos a alguien”: la amenaza en un colegio de La Plata que volvió a encender alarmas
¡Orgullo de La Plata! La historia del estudiante del Nacional que representará al país en China
Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino
El 17, ella 38: estaban en pareja y la denunció por secuestro, amenazas y golpes
La muerte de Brandoni | Su vínculo con La Plata: jugó al rugby en Los Tilos y fue hincha del Pincha
Kicillof va a la Corte y se pone al frente del reclamo de la Provincia por una deuda de Anses
¡Atención! Un paro docente podría afectar hoy a escuelas de la Región
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Estudiantes y Gimnasia se enfrentan en el clásico de Reserva: formaciones, hora y cómo verlo online
Jessica Cirio, embarazada de Nicolás Trombino: confirmó que tendrá un bebé y que "viene a sanar"
Martes con paraguas en mano en La Plata por probables tormentas
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
“Acto de imprudencia”: Buzali no quiso matar, las razones detrás de la decisión de la Justicia
Rechazan acusaciones en medio del escándalo por la venta de una tortilla
Un año sin Francisco: un debate abierto sobre su legado y Argentina
Un informe marca una recuperación de las ventas inmobiliarias
Los libros prohibidos, una tendencia que crece en los Estados Unidos
La textil más importante de Mar del Plata al borde de la quiebra: pidieron concurso preventivo
Graciela Ocaña pidió la intervención de la obra social de Camioneros y acusó a Moyano por "desmanejos"
El saldo trágico de un tránsito que circula en la Región al límite
Realizarán controles integrales para niños en el club Abastense
Los números de la suerte del martes 21 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Quién es el gobernador que presiona a Milei para bajar impuestos: "Clave para el desarrollo industrial"
Las razones detrás del boom energético: Vaca Muerta, importaciones en baja y un récord histórico
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Comando de Patrullas de Quilmes y la Patrulla Urbana detuvieron a dos mujeres este mediodía en la esquina de calle 845 y Donato Álvarez tras una venta pactada de celulares robados. Las sospechosas intentaron comercializar dos teléfonos de alta gama en la localidad de San Francisco Solano. La víctima reconoció sus pertenencias en la plataforma Marketplace de Facebook y coordinó un encuentro con las vendedoras para recuperar sus objetos. Los efectivos policiales acudieron al lugar de inmediato y capturaron a las implicadas durante el operativo cerrojo.
La víctima sufrió el robo de sus equipos días atrás en la zona de Claypole. El damnificado rastreó sus dispositivos por las redes sociales y notificó la situación a las autoridades locales. El hombre desbloqueó los dos teléfonos iPhone frente a los testigos durante el procedimiento policial. Los patrones de seguridad y las cuentas personales del usuario seguían activos en los sistemas de ambos aparatos. Esta prueba técnica confirmó la propiedad legítima de los elementos y complicó la situación de las mujeres.
Los uniformados trasladaron a las sospechosas a la sede de la Comisaría Quilmes 4ta. La Unidad Funcional de Instrucción N° 07 del Departamento Judicial de Quilmes recibió las actuaciones del caso. La fiscalía dispuso la aprehensión formal de la joven de 28 años bajo la carátula de encubrimiento. La justicia no tomó temperamento legal sobre la mujer de 44 años en esta instancia del proceso. El personal policial remitió todas las pruebas y los testimonios a la sede judicial correspondiente para el avance de la investigación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí