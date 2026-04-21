Quisieron vender dos iPhone robados y terminaron en la comisaría

El Comando de Patrullas de Quilmes y la Patrulla Urbana detuvieron a dos mujeres este mediodía en la esquina de calle 845 y Donato Álvarez tras una venta pactada de celulares robados. Las sospechosas intentaron comercializar dos teléfonos de alta gama en la localidad de San Francisco Solano. La víctima reconoció sus pertenencias en la plataforma Marketplace de Facebook y coordinó un encuentro con las vendedoras para recuperar sus objetos. Los efectivos policiales acudieron al lugar de inmediato y capturaron a las implicadas durante el operativo cerrojo.

La víctima sufrió el robo de sus equipos días atrás en la zona de Claypole. El damnificado rastreó sus dispositivos por las redes sociales y notificó la situación a las autoridades locales. El hombre desbloqueó los dos teléfonos iPhone frente a los testigos durante el procedimiento policial. Los patrones de seguridad y las cuentas personales del usuario seguían activos en los sistemas de ambos aparatos. Esta prueba técnica confirmó la propiedad legítima de los elementos y complicó la situación de las mujeres.

Los uniformados trasladaron a las sospechosas a la sede de la Comisaría Quilmes 4ta. La Unidad Funcional de Instrucción N° 07 del Departamento Judicial de Quilmes recibió las actuaciones del caso. La fiscalía dispuso la aprehensión formal de la joven de 28 años bajo la carátula de encubrimiento. La justicia no tomó temperamento legal sobre la mujer de 44 años en esta instancia del proceso. El personal policial remitió todas las pruebas y los testimonios a la sede judicial correspondiente para el avance de la investigación.