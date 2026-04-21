Lluvias aisladas y tormentas en Quilmes

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Este martes en Quilmes y sus alrededores la inestabilidad se extenderá durante toda la jornada, con lluvias aisladas por la mañana, tormentas por la tarde y chaparrones por la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 19 y la máxima de 23 grados, con viento del noreste rotando al noroeste.
El miércoles el cielo estará algo nublado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados y vientos del oeste rotando hacia el suroeste.
El jueves estará parcialmente nublado, con con temperaturas de entre 13 y 23 grados y viento del sureste.
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