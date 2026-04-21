Quién es el gobernador que presiona a Milei para bajar impuestos: "Clave para el desarrollo industrial"

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, elevó un pedido formal al Gobierno nacional para avanzar en una reducción impositiva que, según planteó, resulta clave para impulsar el desarrollo industrial en su provincia.

La solicitud fue dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y apunta específicamente a modificar la alícuota del IVA que actualmente grava a la harina de mandioca. El mandatario provincial busca equiparar ese tributo con el que paga la harina de trigo, que cuenta con una tasa reducida del 10,5%, mientras que el producto misionero tributa el 21%.

En su planteo, Passalacqua sostuvo que esta diferencia impositiva genera una desventaja competitiva para una producción considerada estratégica en la economía regional. La harina de mandioca, explicó, tiene un fuerte impacto en la agricultura familiar, el empleo y el agregado de valor en origen.

El gobernador argumentó que la reducción de la carga tributaria permitiría mejorar tanto el consumo como la competitividad de toda la cadena productiva vinculada a este cultivo. En ese sentido, remarcó que la medida sería determinante para potenciar el desarrollo industrial de la provincia.

El planteo se da en un contexto en el que distintos mandatarios provinciales buscan incidir en la política económica del presidente Javier Milei, especialmente en temas vinculados a la presión fiscal y el impacto en las economías regionales.