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Quilmes

Quilmes se moviliza por el primer aniversario de la muerte de Francisco

Quilmes se moviliza por el primer aniversario de la muerte de Francisco
21 de Abril de 2026 | 08:13

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La Diócesis de Quilmes y el Episcopado Argentino convocan a una jornada de misas especiales este martes 21 de abril para conmemorar el primer año del fallecimiento del Papa Francisco en los partidos de Quilmes y Berazategui. Los fieles participarán de celebraciones presenciales y de una transmisión central desde la Basílica de Luján. El obispo Carlos Tissera encabeza este homenaje que busca recordar el legado misionero del pontífice argentino. La comunidad católica regional espera una asistencia masiva en los distintos templos habilitados para el rezo.

El cronograma de actividades incluye dos ceremonias principales en la Iglesia Catedral de Quilmes. Este templo, ubicado en el Pasaje Papa Francisco 355, recibirá a los vecinos a las 08:00 y a las 19:00 horas. Por su parte, la Parroquia Sagrada Familia de Berazategui también abrirá sus puertas para una misa solemne. El encuentro en la calle 148 Nº 1351 comenzará a las 18:00 horas bajo la organización de las autoridades eclesiásticas locales.

La Conferencia Episcopal Argentina suma un evento de alcance nacional en la Basílica de Luján. Los obispos de todo el país celebrarán allí la misa de "Memoria Agradecida" en el contexto de la 128ª Asamblea Plenaria. Esta ceremonia iniciará a las 17:00 horas y contará con una transmisión oficial por internet. Los interesados podrán seguir el rito en vivo a través del canal de YouTube del Santuario de Luján desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

Esta fecha representa un hito para los creyentes de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Los organizadores destacan que el Papa Francisco mantuvo un vínculo estrecho con la región durante todo su pontificado. Las parroquias locales preparan folletos y materiales especiales sobre su obra para repartir entre los asistentes. La jornada de oración pretende renovar el espíritu de servicio y la ayuda a los más necesitados en toda la Diócesis de Quilmes.

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