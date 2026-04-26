Ex alumnos del Colegio Nacional cuestionaron el acto político y reclamaron “respeto institucional”

Un grupo de ex alumnos y egresados del Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata se comunicó con EL DÍA y difundió una carta abierta en la que expresó su rechazo al acto realizado el pasado 24 de abril dentro de la institución, donde se pidió la libertad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el documento, dirigido a las autoridades de la UNLP, del propio colegio y a la opinión pública, los firmantes manifestaron su “preocupación” por la utilización del Salón de Actos para una actividad de carácter político-partidario. Según indicaron, ese espacio “no tiene entre sus funciones la difusión unilateral de políticas partidarias”, sino que está destinado a actividades académicas vinculadas a la comunidad educativa.

Los ex bachilleres señalaron además que no consideran apropiado “pedir por la libertad de una persona que ha sido juzgada con todas las garantías constitucionales y condenada con sentencia firme”, en referencia a la ex mandataria. En ese sentido, calificaron como “inapropiada” la realización del acto en el ámbito educativo y advirtieron sobre lo que consideraron un contenido “peligroso”.

En otro tramo de la carta, los firmantes rechazaron lo que definieron como “conductas invasivas” que, a su entender, “han violentado el derecho de los demás y el espacio de la Universidad Pública”. También lamentaron no haber podido evitar la realización del evento o, al menos, que se desarrollara fuera del ámbito de la casa de estudios platense.

Finalmente, remarcaron que la Universidad Nacional de La Plata “no debería estar involucrada de ninguna manera en una convocatoria de este tipo”, al tiempo que expresaron su preocupación por el impacto que la actividad pudiera haber tenido en el normal desarrollo de las actividades de los estudiantes.

La carta cuenta con la firma de decenas de ex alumnos, quienes aseguran haberse expresado “sin presión ni compromiso partidario”, motivados —según sostienen— por su vínculo con la institución educativa.