Fentanilo contaminado: Ariel García Furfaro volverá a declarar este lunes tras el cuarto intermedio

Este lunes por la mañana continúa la declaración indagatoria de Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. y que está detrás de la causa fentanilo contaminado, luego de que se dicte un cuarto intermedio.

El pasado jueves 23 de abril, a través de una videollamada por Zoom, García Furfaro comenzó con su segunda indagatoria en la causa en la que se investigan las más de 114 muertes por el opioide adulterado, pero después de tres horas el juez Ernesto Kreplak informó un cuarto intermedio hasta mañana debido a problemas de conexión.

Según se pudo saber, en esas horas replicó su declaración del 2025 al sostener que se trató de un atentado y que no tiene relación con la contaminación de las bacterias en las ampollas.

Esta nueva indagatoria, en la que 14 procesados declararon, está relacionada a que ahora el magistrado deberá incorporar los nuevos casos confirmados tras las pericias.

Se aguarda a que este lunes se pueda completar la testimonial para así lograr obtener mayor información respecto a la causa considerada como la “peor crisis sanitaria de la Argentina”.

En tanto, familiares de víctimas se concentraron este viernes en el Congreso de la Nación y presentaron el proyecto de Ley de Exhaustiva trazabilidad.

De esta manera, revelaron que el objetivo de esta iniciativa es garantizar un control estricto desde la compra de la materia prima hasta la aplicación del medicamento en el paciente. Actualmente, el sistema no logra identificar con precisión dónde, cuánto y a quién se aplican ciertos fármacos de uso hospitalario, lo que facilita su desvío indebido. "No estamos preparados para actuar ante el riesgo ni principalmente en la prevención”, advirtió Alejandro Ayala, familiar de una de las víctimas.