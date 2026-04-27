En medio de la polémica por el Plan Remediar, la Provincia anunció un refuerzo de entrega de medicamentos a municipios

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, avanzará con un refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses, que garantiza a la población la cobertura pública de remedios para el tratamiento de enfermedades prevalentes. La medida coincide con la interrupción del Remediar por parte del Ministerio de Salud de la Nación anunciado semanas atrás.
Según adelantó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, los detalles de la iniciativa los va a anunciar el propio Kicillof el jueves durante una recorrida por el depósito de medicamentos del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos Doctor Alejandro Korn, ubicado en Melchor Romero.
“El Gobierno nacional deja de invertir en el suministro de medicamentos e inmediatamente el Gobierno provincial tiene que asistir a la población que queda desguarecida”, dijo Bianco en su habitual conferencia de prensa. Y contó que la Provincia adquirió 74 medicamentos en una licitación pública por más de 24.500 millones de pesos, que serán enviados a los mu7nicipios para reforzar los 91 que ya se entregan.
El programa permitirá centralizar y organizar los recursos con mayor eficiencia, optimizando los procesos de adquisición y distribución de los suministros que se envían a todos los centros de salud y hospitales públicos provinciales de los 135 municipios. Los medicamentos son necesarios para la prevención y el tratamiento de patologías crónicas como afecciones cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, infecciones agudas, autoinmunes, anemia, osteoporosis, Parkinson e hipercolesterolemia, entre otras.
Cabe recordar que en la Legislatura está cajoneado un proyecto que impulsa el gobernador Kicillof y destacó en la apertura de sesiones ordinarias el 2 de marzo pasado. Se trata de una ley de producción pública de medicamentos, que el mandatario caracterizó en ese discurso como necesario para “reducir costos y garantizar el acceso en toda la provincia”.
El funcionario de Kicillof aprovechó la conferencia para dejar en claro que “no se puede esperar que una provincia se haga cargo de todo lo que abandona un Gobierno como el de Milei” ya que, insistió, sufren un recorte de fondos.
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En ese sentido, centró buena parte de su intervención en lo que definió como un escenario “catastrófico y desesperante” para la producción, el empleo y los ingresos. “Este modelo no va más”, sentenció, y reclamó un cambio urgente en el programa económico nacional. “El Gobierno nacional abandona sus responsabilidades y la Provincia tiene que salir a cubrir esas necesidades, pero no puede hacerlo todo”, señaló.
Según detalló, la Nación mantiene una deuda total con la provincia de Buenos Aires que asciende a $16,7 billones, un monto que surge de tres componentes principales: deudas directas, obras paralizadas y programas discontinuados.
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