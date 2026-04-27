El canciller iraní se reunió con Putin, que se mete en el conflicto en Medio Oriente

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El presidente de Rusia dijo que hará "todo" lo posible para alcanzar la paz
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El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se reunió hoy con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras responsabilizar a Estados Unidos del estancamiento del diálogo.
Casi tres semanas después del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Rusia sigue siendo uno de los principales apoyos de la república islámica.
"La importancia de esta conversación" entre ambos responsables "es difícil de sobrestimar, en vista de la evolución de la situación en torno a Irán y Oriente Medio", dijo el portavoz del Kremlin, Dmtri Peskov.
Según medios estatales rusos, Putin le dijo a Araqchi que Moscú hará "todo" lo que esté en su mano para alcanzar la paz en Medio Oriente.
Los intentos de impulsar las conversaciones sobre el alto al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz han fracasado hasta ahora, frente a la firmeza manifestada tanto por Washington como por Teherán. A principios de abril, Pakistán, que interviene como mediador, fue sede de una primera ronda de encuentros.
"El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos", dijo Araqchi, citado por los medios estatales iraníes. La delegación estadounidense presentó "exigencias excesivas", apuntó.
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Irán envió una nueva propuesta de paz a Estados Unidos
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantendrá hoy una reunión de crisis sobre Irán, indicaron medios estadounidenses. En ella se abordará "el actual estancamiento de las negociaciones con Irán y las opciones posibles para las próximas etapas de la guerra", afirmó en X un periodista de la plataforma Axios.
Según ese medio estadounidense, Irán envió a Estados Unidos una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y también para, en una etapa posterior, negociar cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní.
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