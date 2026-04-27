Trasladan al sospechoso de querer asesinar a Trump durante una gala en un hotel

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Fue identificado por la prensa como Cole Tomas Allen, de 31 años
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El sospechoso de irrumpir en una cena de gala a la que asistía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá hoy ante la justicia para responder por el ataque a tiros, el último episodio de violencia política en un país profundamente dividido.
Funcionarios de la administración dijeron que el sospechoso, un hombre de California, aparentemente tenía como objetivo matar a Trump y a altos funcionarios en el evento con la prensa el sábado por la noche en un hotel de Washington, en lo que habría sido el tercer intento de asesinar al mandatario en dos años.
El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, no resultó herido. Varios medios estadounidenses lo identificaron como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California.
Trump, que fue evacuado del lugar por agentes del Servicio Secreto, publicó imágenes de las cámaras de vigilancia que muestran al hombre armado tratando de correr más allá de un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la ceremonia. Tras un breve tiroteo con los agentes, fue detenido en el lugar.
Trump publicó fotos del sospechoso esposado en la alfombra del hotel, sin camisa y tendido boca abajo.
En una entrevista emitida anoche, le preguntaron a Trump si temió que hubiera víctimas mientras se desarrollaba la caótica escena. "No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", dijo Trump.
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Más temprano , el fiscal general interino de Estados Unidos, Tom Blanche, declaró que el sospechoso no estaba "cooperando activamente". "Espero que se presenten formalmente cargos contra él en un tribunal federal en Washington", declaró Blanche. "Creemos, basándonos sólo en un entendimiento muy preliminar de lo ocurrido, que apuntaba a miembros de la administración", agregó.
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