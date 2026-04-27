La morosidad en Mercado Pago se cuadruplicó

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Los impagos a más de 90 días en los préstamos de Mercado Libre treparon al 8,7% en la Argentina al cierre de 2025, frente al 1,8% registrado en diciembre de 2024. El dato surge de un informe del banco estadounidense JP Morgan, que analizó el desempeño crediticio de la plataforma en el país y encendió señales de alerta sobre la salud financiera de los hogares argentinos.
Al analizar el fenómeno, el informe apunta a dos factores que se combinaron durante el año. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que en el último trimestre de 2025 se registraron fuertes incrementos en las tasas de interés, lo que encareció el costo de refinanciamiento para las familias que ya tenían créditos tomados a tasas más bajas.
A eso se sumó que en mayo de 2025 se frenó el otorgamiento de nuevos préstamos. Al no incorporarse créditos recientes a la cartera total, el peso relativo de los impagos creció de manera natural: el denominador dejó de aumentar mientras los incumplimientos seguían acumulándose.
El hecho es que, según el informe, unos 6,3 millones de argentinos —el 14% de la población total— tienen líneas de crédito activas con la plataforma. El promedio de préstamos por cliente pasó de 3,0 a 3,3 entre diciembre de 2024 y el cierre de 2025, lo que sugiere que muchos usuarios acumulan más de un compromiso de manera simultánea.
En el mismo período, la cantidad de pequeñas y medianas empresas financiadas se duplicó: pasó de 104.000 a 205.000. La cifra refleja el peso creciente de la plataforma en el financiamiento del sector productivo, más allá del crédito al consumo individual.
El JP Morgan advierte que el crédito digital dejó de funcionar, en muchos casos, como una herramienta de oportunidad para convertirse en un recurso de emergencia. Donde antes se usaba para aprovechar una oferta o anticipar un gasto previsto, hoy aparece cada vez más como una solución ante ingresos que no alcanzan a cubrir los gastos del mes.
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