Encontraron 8 fetos humanos en una clínica bonaerense: estaban dentro de una bolsa de basura

Personal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se encuentra en la Clínica Santa María de Villa Ballester donde en los últimos días la Policía halló en un depósito del lugar ocho fetos humanos dentro de bolsas de basura. La Justicia investiga una presunta red dedicada a la trata de personas o sustracción de menores.

Fuentes de la cartera sanitaria provincial informaron que las autoridades realizan una fiscalización en la institución médica.

La investigación se originó a partir de un pedido proveniente del Poder Judicial de Santiago del Estero, vinculado a un caso de violación en perjuicio a la nena, quien fue ubicada este viernes en el sanatorio del partido de San Martín junto a su madre.

De acuerdo a los datos preliminares, los investigadores sospechan que en ese establecimiento se realizó un aborto o una presunta apropiación del recién nacido.

Tras una inspección de urgencia, se constató la presencia de ocho fetos humanos dentro de bolsas de basura en un depósito del lugar.

Mientras hay movimientos en la clínica, se indicó que los fetos encontrados fueron preservados para su posterior análisis de ADN. Respecto a la menor, se desconoce si regresó a Santiago del Estero o continúa en Buenos Aires.