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Irán envió una nueva propuesta de paz a Estados Unidos

Ofreció reabrir el estrecho de Ormuz si Washington levanta el bloqueo y pone fin a la guerra

Irán envió una nueva propuesta de paz a Estados Unidos
27 de Abril de 2026 | 10:01

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A través de mediadores paquistaníes, Irán presentó a Estados Unidos una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, y pospuso las negociaciones nucleares para una etapa posterior, según informó el medio Axios, que citó a un funcionario estadounidense y a dos fuentes cercanas al caso.

La nueva propuesta tiene como objetivo romper el actual estancamiento en las conversaciones y sortear los desacuerdos internos dentro del liderazgo iraní sobre el alcance de las concesiones nucleares que piensa hacer.

Sin embargo, alcanzar un acuerdo de este tipo dejaría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con poco margen de maniobra para presionar a Teherán a renunciar a su reserva de uranio enriquecido y suspender el enriquecimiento de uranio, añadió dicha fuente.

De esta manera, se espera que Trump realice hoy una reunión sobre Irán en la sala de crisis con su equipo principal de seguridad nacional y política exterior.

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