Irán envió una nueva propuesta de paz a Estados Unidos

Los postulantes a jueces, fiscales y defensores, y los candidatos K que impulsa el Gobierno para las vacantes
Los postulantes a jueces, fiscales y defensores, y los candidatos K que impulsa el Gobierno para las vacantes
Gimnasia puede asegurar hoy su clasificación a los playoff: qué resultado tiene que darse
Arrancó otra semana completa de paro docente: el impacto en colegios y facultades de la UNLP
Dejaron de tomar micros en la Región más de medio millón de personas: las causas de la abrupta caída de pasajeros
El Mundial 2026 ya comenzó a jugarse: volvió el furor por las figuritas en La Plata y todo el país
Martín Fierro de la Moda 2026: fotos y ganadores de los premios que entregó APTRA
Pesadilla en Berisso: una banda tuvo dos horas en cautiverio a un hombre
Cercados por el delito: se extiende el uso de alambres eléctricos
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
¿Se adelantó el invierno? El viento frío se hace sentir en La Plata
Arrancó la temporada alta de intoxicaciones por monóxido de carbono: claves para evitarlas
Trasladan al sospechoso de querer asesinar a Trump durante una en gala en un hotel
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Lee las noticias que otros medios eligen no mostrar
Clínica del horror: encontraron 8 fetos humanos dentro de una bolsa de basura
En La Loma escala un reclamo vecinal por la situación de inseguridad
De 1.000 a 150 empleados: el drástico plan de Sturzenegger para "modernizar" el SMN
Sin votos para eliminar las PASO, el oficialismo cambia de estrategia
Denunciaron por actitudes de violencia a una familia de La Plata
Una huella que persiste: Berisso recordó Chernobyl con emoción y conciencia
El Concejo retoma el tratamiento de la rendición de cuentas en comisión
Exalumnos del Nacional criticaron el uso político dentro del colegio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ofreció reabrir el estrecho de Ormuz si Washington levanta el bloqueo y pone fin a la guerra
Escuchar esta nota
A través de mediadores paquistaníes, Irán presentó a Estados Unidos una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, y pospuso las negociaciones nucleares para una etapa posterior, según informó el medio Axios, que citó a un funcionario estadounidense y a dos fuentes cercanas al caso.
La nueva propuesta tiene como objetivo romper el actual estancamiento en las conversaciones y sortear los desacuerdos internos dentro del liderazgo iraní sobre el alcance de las concesiones nucleares que piensa hacer.
Sin embargo, alcanzar un acuerdo de este tipo dejaría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con poco margen de maniobra para presionar a Teherán a renunciar a su reserva de uranio enriquecido y suspender el enriquecimiento de uranio, añadió dicha fuente.
De esta manera, se espera que Trump realice hoy una reunión sobre Irán en la sala de crisis con su equipo principal de seguridad nacional y política exterior.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí