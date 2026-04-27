¿Se adelantó el invierno? El viento frío se hace sentir en La Plata

27 de Abril de 2026 | 07:23

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos intensos del sudoeste con ráfagas y una temperatura entre 6 y 16 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana martes anticipan cielo parcialmente cubierto, vientos regulares a intensos del noroeste y una temperatura entre 6 y 19 grados.

Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo mayormente nublado, vientos intensos del oeste con ráfagas y una temperatura entre 11 y 21 grados.

Mientras que para el jueves anuncian cielo algo cubierto, vientos regulares del norte y una temperatura entre 7 y 21 grados.