De 1.000 a 150 empleados: el drástico plan de Federico Sturzenegger para "modernizar" el Servicio Meteorológico Nacional

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a apuntar contra el funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en donde se avanzó con el despido de 140 trabajadores (incluso en la estación de La Plata) y otros 100 están en agenda antes de octubre. En ese marco el funcionario planteó la necesidad de una reforma profunda, con fuerte reducción de personal y modernización tecnológica. A través de un extenso mensaje en redes sociales, calificó la situación como "una historia increíble" y aseguró que el organismo funciona con métodos atrasados en plena era digital.

En su diagnóstico, el funcionario detalló que el SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas y alrededor de 1.000 empleados, de los cuales apenas 20 son meteorólogos. "Quizás llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos", sostuvo, y explicó que esto se debe a que los datos "se recogen manualmente", con estaciones que "tienen más de 50 años" y operan con instrumentos básicos.

Según describió, el proceso actual implica que trabajadores registren mediciones en papel y luego las carguen en sistemas antiguos: "Esas personas recogen los datos en planillas papel, que luego vuelcan en un sistema computacional DOS", escribió, en referencia a una tecnología considerada obsoleta. Para Sturzenegger, este esquema no solo es ineficiente sino también costoso frente a los estándares actuales.

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

El ministro planteó que el modelo podría cambiar de manera drástica con inversión en tecnología. "Los sueldos de esas 7 personas permiten pagar una estación moderna (...) que transmite esos datos en tiempo real y sin necesidad de personal alguno", afirmó. En ese sentido, aseguró que el organismo podría ofrecer un mejor servicio con unas 150 personas en lugar de las 1.000 actuales, reduciendo significativamente el gasto público.

Además, vinculó la modernización con la seguridad de la población y criticó la falta de avances en gestiones anteriores. "La desidia en este tema no solo es un tema presupuestario, nos dejó más desguarnecidos en términos de anticipos meteorológicos", advirtió, al mencionar tragedias como La Plata o Bahía Blanca. Y cerró con una definición política: "Son pocas las oportunidades tan obvias donde se puede mejorar y ahorrar tanto al mismo tiempo", en línea con la estrategia del Gobierno de avanzar en recortes y reformas estructurales del Estado.