La agenda urbana como prioridad democrática

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Carlos G. Lazzarini
En momentos donde la política nacional concentra la atención pública, el debate en torno calendario electoral del año próximo va tomando cada vez mayor relevancia. Lo que para algunos puede parecer una discusión secundaria, o una cuestión de conveniencias ocasionales, merece una mirada más atenta.
Separar las elecciones provinciales y locales de las nacionales, abre una pregunta más profunda sobre cómo se construye la experiencia democrática y en qué escala se vuelve más significativa para la vida de las personas.
Cuando los turnos electorales coinciden, y se llevan delante de manera simultáneos, el voto suele quedar atravesado por climas coyunturales amplios, que no necesariamente contemplan las cuestiones de proximidad. Sobre todo, teniendo en cuenta que la motivación del voto se vuelve cada vez más emocional.
Las tensiones, los liderazgos y los debates nacionales tienden a organizar la decisión electoral, incluso cuando lo que está en juego es la gestión de una provincia o de una ciudad. En ese cruce de escalas, muchas veces lo local pierde nitidez. La evaluación sobre aquello que impacta en la vida cotidiana queda subsumida en una narrativa que no necesariamente le pertenece. Esto, sin descuidar que las políticas nacionales tienen su impacto en el territorio, tal como lo podemos ver con claridad en estos tiempos de crisis y fuerte impacto económico en el territorio,
Es cierto que desdoblar las elecciones no resuelve, por sí mismo, esa tensión, pero introduce una posibilidad distinta. Permite que emerja una agenda urbana con mayor claridad, que se discutan los problemas concretos de la ciudad y que la gestión local pueda ser observada y valorada en sus propios términos. No se trata solo de votar representantes, sino de habilitar un tiempo específico para pensar la ciudad. Hay que decir que, esa lógica, es habitual en muchas democracias consolidadas.
En Nueva York, la discusión electoral local gira en torno a la vivienda, el transporte o la seguridad urbana, con independencia del clima político nacional. Algo similar ocurre en Londres o en Berlín, donde la política urbana adquiere entidad propia. También en ciudades como Barcelona, Madrid, París o Roma, las elecciones locales funcionan como un espacio específico de deliberación sobre lo municipal y el futuro de la ciudad. En esos contextos, la separación de calendarios no elimina la influencia de la política nacional, pero permite distinguir planos, introduce una pausa, un cambio de foco, una oportunidad para que la ciudad sea pensada desde sí misma.
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Desde el punto de vista teórico, esta distinción ha sido abordada desde distintas tradiciones. Jürgen Habermas pensó la democracia como un proceso de deliberación en la esfera pública, donde los asuntos comunes se discuten en condiciones de cierta racionalidad compartida. En la escala local, esa deliberación tiende a ser más concreta y vinculada a experiencias directas. Por su parte, Henri Lefebvre planteó que la ciudad no es solo un espacio físico, sino una producción social que debe ser apropiada y discutida por quienes la habitan. La política urbana, en ese sentido, no es un nivel menor sino uno de los más densos.
Así, en un tiempo marcado por la aceleración y la fragmentación de la experiencia, como sugiere Hartmut Rosa, la vida en proximidad adquiere un valor particular. Es en la ciudad donde se condensan los vínculos, donde se experimentan de manera inmediata las decisiones públicas, donde la política se vuelve tangible.
Tal vez por eso, pensar el desdoblamiento electoral no solo como una estrategia política, sino como una herramienta para ordenar la conversación democrática permite abrir otra perspectiva. No se trata de restarle importancia a lo nacional, sino de reconocer que hay una dimensión de la vida pública que solo puede ser comprendida y evaluada en su propia escala.
En definitiva, la democracia no ocurre en abstracto. Ocurre en espacios concretos, en tiempos determinados, en experiencias compartidas. Y muchas de esas experiencias tienen como escenario, todos los días, la ciudad.
POR MES*
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