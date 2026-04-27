Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA

Espectáculos

Martín Fierro de la Moda 2026: fotos y ganadores de los premios que entregó APTRA

Martín Fierro de la Moda 2026: fotos y ganadores de los premios que entregó APTRA
27 de Abril de 2026 | 08:07

Escuchar esta nota

Los premios Martín Fierro de la Moda se llevaron a cabo anoche y Juana Viale se quedó con el galardón de oro. La ceremonia fue conducida por Iván de Pineda y Valeria Mazza, y brindó galardones a las figuras y programas que se destacaron durante 2025.

La gala fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y contó con la participación de invitados especiales, como referentes del estilo y destacadas figuras del espectáculo.

La asociación premió a los nominados de 13 de las 19 ternas y la celebración dio inicio unos minutos pasadas las 22 horas, luego de la ya tradicional Alfombra Roja por la que desfilaron los famosos.

Juana Viale, al recibir el premio máximo, dijo: “No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa. A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es pero acá está”.

Uno por uno, los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026

Estos fueron los ganadores:

LE PUEDE INTERESAR

Adolfo Aristarain: una voz personal e imprescindible

LE PUEDE INTERESAR

“Ghosts”: una comedia sobre lo que da dolor y miedo

Mejor Influencer De Moda
Zaira Nara GANADORA
Stephanie Demner
Zuzu Codeu 

Mejor Estilo Femenino En Streaming
Evelyn Botto (Olga) GANADORA
Momi Giardina (Telefe - Luzu)
Flor Jazmín Peña (Luzu)
Nati Jota (Telefe - Olga) 

Mejor Estilo Masculino En Streaming 
Fer Dente (Olga) GANADOR
Santi Talledo (Telefe - Luzu)
Grego Rossello (Telefe)
Nacho Elizalde (Olga)

Mejor Estilo En Redes
Carolina Pampita Ardohain GANADORA
Valentina Zenere
Martita Fort
Tefi Russo

Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Diario
Verónica Lozano (Cortá Por Lozano) GANADORA
Yanina Latorre (SQO)
Mariana Fabbiani (DDM)
Flor De La V (Los Profesionales)

Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal
Juana Viale (Almorzando Con Juana) GANADORA
Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)
Teté Coustarot (Argentina De Película)
Josefina China Ansa (Lado V)

Mejor Estilo En Conducción Masculina
Ivan De Pineda (Pasapalabra) GANADOR
Mario Pergolini (Otro Dia Perdido)
Héctor Maugeri (+Caras)
Ángel De Brito (LAM)
Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)

Mejor Estilo Panelista Femenina
Sol Pérez (Gran Hermano) GANADORA
Carolina Molinari (Puro Show)
Analía Franchín (A La Barbarossa)
 

Mejor Estilo Panelista Masculino
Lizardo Ponce (SQP) GANADOR
Hernán Drago (Los 8 Escalones)
Fabián Paz (DDM)
Gastón Trezeguet (GH)

Actriz Con Mejor Estilo En Ficción
Julieta Zylberberg (Yiya) GANADORA
Griselda Siciliani (Envidiosa)
Mónica Antonópulos (Menem)
Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor Con Mejor Estilo En Ficción
Benjamín Vicuña (Corazón Delator) GANADOR
Franco Masini (El Retorno)
Leonardo Sbaraglia (Menem) 

Mejor Estilo Femenino En Big Show
Sofía Gonet (Masterchef Celebrity GANADORA)
Lali Espósito (La Voz Argentina)
Wanda Nara (Masterchef Celebrity)
Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones) 

Mejor Estilo Masculino En Big Show
Nico Occhiato (La Voz Argentina) GANADOR
Ale Sergi (La Voz Argentina)
Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor Diseñador/a Moda Femenina
Evangelina Bomparola GANADORA
Javier Saiach
Marcelo Senra
Juan Hernández Daels

Mejor Diseñador Moda Masculina
Nicolás Zaffora GANADOR
Matías Carbone
Sebastián Raimondi

Mejor Maquillador/a
Gervasio Larrivey GANADOR
Mabby Autino
Vero Luna

Mejor Peluquero
Max Jara GANADOR
Mauro Max De Brito
Facu Díaz (Niche Studio)
Cristian Rey

Mejor Estilista
Mariana García Navarro - Nacho García Rocha GANADORES
Romina Giangreco
Celina Lattanzio (Negra Negra)

Nuevo Talento De La Moda
Valentina Schuchner GANADORA
Luz Ballesteros
Anushka Elliot

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

Gimnasia puede asegurar hoy su clasificación a los playoff: qué resultado tiene que darse

Arrancó otra semana completa de paro docente: el impacto en colegios y facultades de la UNLP

Máximo contra un frente anti-Milei y Bianco no prioriza indulto a Cristina

Dejaron de tomar micros en la Región más de medio millón de personas: las causas de la abrupta caída de pasajeros

Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata

VIDEO. Gimnasia puso quinta hacia los playoffs

Advierten sobre distintas situaciones peligrosas en la República de los Niños

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Últimas noticias de Espectáculos

Adolfo Aristarain: una voz personal e imprescindible

“Ghosts”: una comedia sobre lo que da dolor y miedo

Terminó el Bafici: cuáles fueron los filmes ganadores

Colapinto y Maia Reficco blanquearon su romance
Deportes
Gimnasia puede asegurar hoy su clasificación a los playoff: qué resultado tiene que darse
VIDEO. Gimnasia puso quinta hacia los playoffs
Tarde polémica con el VAR como protagonista
Lo más valioso del ciclo que crece en seducción
Ariel Pereyra: “No pienso en quedarme, pienso en Argentinos”
Policiales
Cercados por el delito: se extiende el uso de alambres eléctricos
García Furfaro otra vez frente al juez por las muertes del fentanilo
En La Loma escala un reclamo vecinal por la situación de inseguridad
En un asalto, atacan a golpes al sereno de una obra
Dos horas de cautiverio para un hombre en Berisso
Información General
Programadores: su demanda no cae pese a la IA
La morosidad en Mercado Pago se cuadruplicó
Hasta 7 huevos por semana: el nuevo criterio de la OMS
ANSES: cuánto cobrarán las pensiones no contributivas en mayo con aumento y bono
Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast
La Ciudad
Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA
¿Se adelantó el invierno? El viento frío se hace sentir en La Plata
Arrancó otra semana completa de paro docente: el impacto en colegios y facultades de la UNLP
Dejaron de tomar micros en la Región más de medio millón de personas: las causas de la abrupta caída de pasajeros
Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla