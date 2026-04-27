Martín Fierro de la Moda 2026: fotos y ganadores de los premios que entregó APTRA

Los premios Martín Fierro de la Moda se llevaron a cabo anoche y Juana Viale se quedó con el galardón de oro. La ceremonia fue conducida por Iván de Pineda y Valeria Mazza, y brindó galardones a las figuras y programas que se destacaron durante 2025.

La gala fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y contó con la participación de invitados especiales, como referentes del estilo y destacadas figuras del espectáculo.

La asociación premió a los nominados de 13 de las 19 ternas y la celebración dio inicio unos minutos pasadas las 22 horas, luego de la ya tradicional Alfombra Roja por la que desfilaron los famosos.

Juana Viale, al recibir el premio máximo, dijo: “No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa. A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es pero acá está”.

Uno por uno, los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026

Estos fueron los ganadores:

Mejor Influencer De Moda

Zaira Nara GANADORA

Stephanie Demner

Zuzu Codeu

Mejor Estilo Femenino En Streaming

Evelyn Botto (Olga) GANADORA

Momi Giardina (Telefe - Luzu)

Flor Jazmín Peña (Luzu)

Nati Jota (Telefe - Olga)

Mejor Estilo Masculino En Streaming

Fer Dente (Olga) GANADOR

Santi Talledo (Telefe - Luzu)

Grego Rossello (Telefe)

Nacho Elizalde (Olga)

Mejor Estilo En Redes

Carolina Pampita Ardohain GANADORA

Valentina Zenere

Martita Fort

Tefi Russo

Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Diario

Verónica Lozano (Cortá Por Lozano) GANADORA

Yanina Latorre (SQO)

Mariana Fabbiani (DDM)

Flor De La V (Los Profesionales)

Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal

Juana Viale (Almorzando Con Juana) GANADORA

Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)

Teté Coustarot (Argentina De Película)

Josefina China Ansa (Lado V)

Mejor Estilo En Conducción Masculina

Ivan De Pineda (Pasapalabra) GANADOR

Mario Pergolini (Otro Dia Perdido)

Héctor Maugeri (+Caras)

Ángel De Brito (LAM)

Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)

Mejor Estilo Panelista Femenina

Sol Pérez (Gran Hermano) GANADORA

Carolina Molinari (Puro Show)

Analía Franchín (A La Barbarossa)



Mejor Estilo Panelista Masculino

Lizardo Ponce (SQP) GANADOR

Hernán Drago (Los 8 Escalones)

Fabián Paz (DDM)

Gastón Trezeguet (GH)

Actriz Con Mejor Estilo En Ficción

Julieta Zylberberg (Yiya) GANADORA

Griselda Siciliani (Envidiosa)

Mónica Antonópulos (Menem)

Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor Con Mejor Estilo En Ficción

Benjamín Vicuña (Corazón Delator) GANADOR

Franco Masini (El Retorno)

Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor Estilo Femenino En Big Show

Sofía Gonet (Masterchef Celebrity GANADORA)

Lali Espósito (La Voz Argentina)

Wanda Nara (Masterchef Celebrity)

Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones)

Mejor Estilo Masculino En Big Show

Nico Occhiato (La Voz Argentina) GANADOR

Ale Sergi (La Voz Argentina)

Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor Diseñador/a Moda Femenina

Evangelina Bomparola GANADORA

Javier Saiach

Marcelo Senra

Juan Hernández Daels

Mejor Diseñador Moda Masculina

Nicolás Zaffora GANADOR

Matías Carbone

Sebastián Raimondi

Mejor Maquillador/a

Gervasio Larrivey GANADOR

Mabby Autino

Vero Luna

Mejor Peluquero

Max Jara GANADOR

Mauro Max De Brito

Facu Díaz (Niche Studio)

Cristian Rey

Mejor Estilista

Mariana García Navarro - Nacho García Rocha GANADORES

Romina Giangreco

Celina Lattanzio (Negra Negra)

Nuevo Talento De La Moda

Valentina Schuchner GANADORA

Luz Ballesteros

Anushka Elliot