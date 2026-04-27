Martín Fierro de la Moda 2026: fotos y ganadores de los premios que entregó APTRA

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Los premios Martín Fierro de la Moda se llevaron a cabo anoche y Juana Viale se quedó con el galardón de oro. La ceremonia fue conducida por Iván de Pineda y Valeria Mazza, y brindó galardones a las figuras y programas que se destacaron durante 2025.
La gala fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y contó con la participación de invitados especiales, como referentes del estilo y destacadas figuras del espectáculo.
La asociación premió a los nominados de 13 de las 19 ternas y la celebración dio inicio unos minutos pasadas las 22 horas, luego de la ya tradicional Alfombra Roja por la que desfilaron los famosos.
Juana Viale, al recibir el premio máximo, dijo: “No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa. A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es pero acá está”.
Estos fueron los ganadores:
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Mejor Influencer De Moda
Zaira Nara GANADORA
Stephanie Demner
Zuzu Codeu
Mejor Estilo Femenino En Streaming
Evelyn Botto (Olga) GANADORA
Momi Giardina (Telefe - Luzu)
Flor Jazmín Peña (Luzu)
Nati Jota (Telefe - Olga)
Mejor Estilo Masculino En Streaming
Fer Dente (Olga) GANADOR
Santi Talledo (Telefe - Luzu)
Grego Rossello (Telefe)
Nacho Elizalde (Olga)
Mejor Estilo En Redes
Carolina Pampita Ardohain GANADORA
Valentina Zenere
Martita Fort
Tefi Russo
Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Diario
Verónica Lozano (Cortá Por Lozano) GANADORA
Yanina Latorre (SQO)
Mariana Fabbiani (DDM)
Flor De La V (Los Profesionales)
Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal
Juana Viale (Almorzando Con Juana) GANADORA
Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)
Teté Coustarot (Argentina De Película)
Josefina China Ansa (Lado V)
Mejor Estilo En Conducción Masculina
Ivan De Pineda (Pasapalabra) GANADOR
Mario Pergolini (Otro Dia Perdido)
Héctor Maugeri (+Caras)
Ángel De Brito (LAM)
Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)
Mejor Estilo Panelista Femenina
Sol Pérez (Gran Hermano) GANADORA
Carolina Molinari (Puro Show)
Analía Franchín (A La Barbarossa)
Mejor Estilo Panelista Masculino
Lizardo Ponce (SQP) GANADOR
Hernán Drago (Los 8 Escalones)
Fabián Paz (DDM)
Gastón Trezeguet (GH)
Actriz Con Mejor Estilo En Ficción
Julieta Zylberberg (Yiya) GANADORA
Griselda Siciliani (Envidiosa)
Mónica Antonópulos (Menem)
Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Actor Con Mejor Estilo En Ficción
Benjamín Vicuña (Corazón Delator) GANADOR
Franco Masini (El Retorno)
Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor Estilo Femenino En Big Show
Sofía Gonet (Masterchef Celebrity GANADORA)
Lali Espósito (La Voz Argentina)
Wanda Nara (Masterchef Celebrity)
Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones)
Mejor Estilo Masculino En Big Show
Nico Occhiato (La Voz Argentina) GANADOR
Ale Sergi (La Voz Argentina)
Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor Diseñador/a Moda Femenina
Evangelina Bomparola GANADORA
Javier Saiach
Marcelo Senra
Juan Hernández Daels
Mejor Diseñador Moda Masculina
Nicolás Zaffora GANADOR
Matías Carbone
Sebastián Raimondi
Mejor Maquillador/a
Gervasio Larrivey GANADOR
Mabby Autino
Vero Luna
Mejor Peluquero
Max Jara GANADOR
Mauro Max De Brito
Facu Díaz (Niche Studio)
Cristian Rey
Mejor Estilista
Mariana García Navarro - Nacho García Rocha GANADORES
Romina Giangreco
Celina Lattanzio (Negra Negra)
Nuevo Talento De La Moda
Valentina Schuchner GANADORA
Luz Ballesteros
Anushka Elliot
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