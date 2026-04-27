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Policiales |"La calle está regalada"

Robo en 48 segundos: marcaron una casa en La Plata, el menor de los ladrones trepó y se llevaron la bicicleta

27 de Abril de 2026 | 11:02

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Un robo que no llegó al minuto volvió a encender la preocupación por la inseguridad en La Plata. Dos jóvenes, uno de ellos presuntamente menor de edad, ingresaron a una vivienda del barrio Aeropuerto y se llevaron una bicicleta en apenas 48 segundos.

El hecho ocurrió durante la madrugada en una casa ubicada en 600 entre 12 y 13. Según se pudo reconstruir a través de las imágenes que llegaron a EL DÍA, los ladrones ya tenían marcado el domicilio y actuaron con rapidez: entraron, tomaron el rodado de la dueña de casa y escaparon antes de ser detectados.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad internas del hogar, con movimientos coordinados y conocimiento previo del lugar.

“El calle está regalada, más de noche, es una de las últimas que conecta 7 con 13”, expresó el hijo de la víctima, quien remarcó la falta de controles.

Vecinos del barrio Aeropuerto vienen alertando por episodios similares y reclaman mayor presencia policial. 

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