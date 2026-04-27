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La Ciudad |Mucha expectativa por su salida a la venta

El Mundial 2026 ya comenzó a jugarse: volvió el furor por las figuritas en La Plata y todo el país

El Mundial 2026 ya comenzó a jugarse: volvió el furor por las figuritas en La Plata y todo el país
27 de Abril de 2026 | 10:01

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La fiebre por el Mundial 2026 empieza a sentirse en las calles incluso. Se espera que hoy comience la venta de las figuritas y el álbum oficial, aunque por el momento no hubo anuncios formales. A pesar de eso, kioscos y puntos de venta ya trabajan con reservas anticipadas y reciben consultas constantes de fanáticos que buscan asegurarse los primeros sobres. Según información oficial, a más tardar antes del jueves o primera semana de mayo ya tiene que circular su venta.

El interés creció fuerte en las últimas horas. Las preguntas llegan y la expectativa aumenta. En paralelo, algunos usuarios en redes afirmaron haber conseguido figuritas a través de aplicaciones de delivery (vía Vea o Jumbo), aunque en ambos casos los productos aparecen actualmente agotados.

La nueva edición del álbum presenta cambios significativos. Pasó de las 80 páginas del Mundial de Qatar a 112 en esta versión, y la cantidad de figuritas necesarias para completarlo también aumentó de manera considerable: serán 980, muy por encima de las 638 anteriores. Esto anticipa un desafío mayor para los coleccionistas, tanto en tiempo como en inversión.

En cuanto a los precios, el álbum de tapa blanda rondaría los 15.000 pesos, mientras que la versión de tapa dura se ubicaría entre 25.000 y 30.000 pesos. Los sobres, que incluyen siete figuritas, tendrían un valor estimado de entre 2.000 y 2.500 pesos.

También comenzaron a aparecer publicaciones en plataformas de reventa como Mercado Libre. Sin embargo, en muchos casos las entregas están pautadas para mitad de mes, ya que los vendedores aún no disponen del producto. Además, desde el sector advierten sobre la circulación de formatos tipo cartas, que no corresponden a las clásicas figuritas autoadhesivas del álbum.

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En paralelo, desde hoy ya se puede acceder a la versión digital del coleccionable. El álbum virtual está disponible tanto en formato web como en la aplicación oficial FIFA Panini Collection, donde los usuarios pueden comenzar a completar su colección de manera online mientras esperan la llegada de la edición física.

Descargalo acá: https://paninicollection.fifa.com/launch

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