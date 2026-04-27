Pese al empate, Inter quedó a un paso del título

El Inter empató 2-2 como visitante ante el Torino, por la trigésimo cuarta fecha de la Serie A de Italia, y quedó a un paso del título. Los autores de los goles fueron el francés Marcus Thuram y el alemán Yann Bisseck, mientras que para el Torino anotaron el argentino Giovanni Simeone y el croata Nikola Vlasic.

El Inter, que no contó con la presencia del delantero argentino Lautaro Martínez por lesión, se puso en ventaja a los 23 minutos del primer tiempo, cuando Thuram anotó de cabeza tras un gran centro del lateral Federico Dimarco.

El segundo gol para los dirigidos por el rumano Cristian Chivu, que parecía liquidar el encuentro, llegó a la hora de juego a través de Bisseck. Luego se durmió y el rival lo empató.

Con este resultado, el Inter llegó a los 79 puntos y le saca 10 a su escolta, el Napoli, que este viernes había goleado 4-0 al Cremonese, y se asegurará el título en la Serie A en caso de ganarle en la próxima fecha al Parma.