Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA

Opinión

La motosierra llega al campo

La motosierra llega al campo

Gustavo Stok

27 de Abril de 2026 | 02:45
Edición impresa

eleconomista.com.ar

La motosierra avanza...y seguirá avanzando. El presidente, Javier Milei, despejó cualquier duda sobre el futuro del ajuste en el discurso que pronunció en el AmCham Summit 2026, el evento organizado la semana pasada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. “La teoría económica y la evidencia empírica dicen que lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio fiscal..., seguir con la motosierra. En la reunión de gabinete di la orden de que la motosierra no para”, afirmó.

Ante una recaudación impositiva que ya encadenó ocho meses consecutivos de caída, el gobierno libertario enfrenta cada vez mayores dificultades para mantener el equilibrio fiscal, la piedra basal de su esquema económico. El incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario y de la ley de Emergencia en Discapacidad, la decisión de no actualizar los subsidios a las empresas de colectivos pese al brusco aumento del precio del gasoil y las demoras en el flujo de fondos hacia las prestadoras del PAMI son algunas muestras de la inflexibilidad -y de las prioridades- del gobierno a la hora de recortar gastos en un contexto de ingresos tributarios a la baja.

Con la motosierra afilada, los efectos de los recortes ya no se limitan a las áreas que dependen directamente del presupuesto estatal, sino que se van extendiendo a otros sectores. Uno de ellos es el agropecuario. Las salidas de personal especializado, el cierre de agencias y la drástica reducción presupuestaria en organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amenazan con quitarle al sector agrícola herramientas muy relevantes para su desarrollo.

Los recortes más significativos

En el INTA, organismo clave por la transferencia a los productores de innovaciones que van desde nuevas variedades de cultivos y métodos de control de plagas hasta tecnologías de precisión que mejoran los rendimientos, los recortes se vienen profundizando. La suspensión dispuesta por el gobierno a la reposición de vacantes ante renuncias, jubilaciones o fallecimientos viene contrayendo el personal, tanto el administrativo como el técnico. Ese achicamiento se acelerará con el retiro voluntario en marcha -el segundo en dos años-, una puerta abierta hasta el 31 de mayo por la que técnicos e investigadores con salarios devaluados podrían partir al sector privado.

En el caso de INTA Pergamino, por ejemplo, el ajuste implicó que la dotación pasara de 225 personas a 200 en dos años. “Si sigue la tendencia de no reponer vacantes, hay un límite a la capacidad de poder solapar actividades o de hacernos cargo de agencias de extensión que se van cerrando”, dijo a El Economista Horacio Acciaresi, su director.

LE PUEDE INTERESAR

La decisión vecinal de electrificar alambrados perimetrales

LE PUEDE INTERESAR

Glaciares: primer obstáculo judicial

Al cierre de más de 20 agencias de extensión rural en todo el país se agrega el de la Estación Experimental del INTA-AMBA, que dejó de funcionar a fines de febrero pasado luego de más de 15 años de trabajo científico y de asistencia técnica a las granjas familiares del conurbano bonaerense.

En el SENASA, un organismo que cumple un rol fundamental en el control sanitario de alimentos y en la certificación de exportaciones, se registran despidos y, sobre todo, retiros voluntarios y renuncias de profesionales ante la drástica caída de los ingresos frente a la inflación. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el personal pasó de 6.000 trabajadores a fines de 2023 a 4.848 en la actualidad. Eso viene afectando la capacidad del control sanitario, lo que representa una desventaja para las exportaciones argentinas en un mundo en el que crece el uso de barreras sanitarias como estrategia de protección de mercados.

En tanto, en el INASE, el organismo encargado de garantizar que los productores accedan a semillas de calidad y de proteger los derechos de los fitomejoradores, el escenario es similar aunque a menor escala. El personal pasó de 259 empleados a fines de 2023 a 211 en la actualidad. “Lo más grave es que la mayoría del personal que se fue por los bajos sueldos en los últimos dos años son profesionales: ingenieros agrónomos, técnicos de laboratorio y abogados”, dijo a El Economista Silvana Babbitt, quien trabajó más de 20 años en el INASE como ingeniera agrónoma y fue presidente del instituto desde septiembre de 2022 a diciembre de 2023.

Ese contexto se vuelve aún más acuciante frente a la decisión del gobierno de adherir al convenio UPOV 91, una normativa más estricta que la que rige en la actualidad en materia de defensa de la propiedad intelectual en semillas. Más allá de los debates en torno a ese marco -buena parte de las entidades agrícolas se manifestaron en contra-, el ajuste en el INASE parece avanzar en contra de las intenciones del propio gobierno.

Mal pronóstico

La motosierra también alcanza, y con toda su potencia, al Servicio Meteorológico Nacional. En diciembre de 2023, ese organismo contaba con una planta de 1.162 empleados que fue reducida a 980 en la actualidad. La poda podría continuar incluso con más fuerza este año. El recorte de personal estuvo acompañado en los últimos dos años por una reducción del presupuesto superior al 40%. Ese tijeretazo viene impidiendo, por ejemplo, el reemplazo de instrumentos meteorológicos y de componentes del centro de cómputos.

Además del acelerado deterioro de las rutas por la parálisis de la obra pública, lo que dificulta cada vez más el traslado de la producción, el campo sufre otro efecto menos visible pero igual de negativo: la pérdida de herramientas y de controles clave que históricamente aportó el Estado.

En tiempos de estándares sanitarios, ambientales y de trazabilidad cada vez más exigentes en el mundo, Argentina parece marchar, otra vez, a contramano.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

Gimnasia puede asegurar hoy su clasificación a los playoff: qué resultado tiene que darse

Dejaron de tomar micros en la Región más de medio millón de personas: las causas de la abrupta caída de pasajeros

Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata

Arrancó otra semana completa de paro docente: el impacto en colegios y facultades de la UNLP

Máximo contra un frente anti-Milei y Bianco no prioriza indulto a Cristina

Hasta 7 huevos por semana: el nuevo criterio de la OMS

Advierten sobre distintas situaciones peligrosas en la República de los Niños

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Últimas noticias de Opinión

La decisión vecinal de electrificar alambrados perimetrales

Glaciares: primer obstáculo judicial

El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina

Señales de debilidad en el Gobierno, la oposición en movimiento y la disputa por el futuro político
Espectáculos
En la entrega de los Martín Fierro de la Moda: Romina Gaetani habló de su presente tras la denuncia por violencia
La reacción de Pampita al perder con Sofía Gonet el Martín Fierro en la categoría Mejor estilo femenino en big show
Rating: los números de la ceremonia de los premios Martín Fierro de la Moda
La alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2026: en 25 fotos los looks de los famosos
Reproche de Susana Giménez a Luis Ventura en los Martín Fierro de la Moda 2026
Información General
De 1.000 a 150 empleados: el drástico plan de Sturzenegger para "modernizar" el SMN
Programadores: su demanda no cae pese a la IA
La morosidad en Mercado Pago se cuadruplicó
Hasta 7 huevos por semana: el nuevo criterio de la OMS
ANSES: cuánto cobrarán las pensiones no contributivas en mayo con aumento y bono
Deportes
Gimnasia vuelve a prepararse en Estancia Chica con Argentinos Juniors en la mira
En fotos y videos | Comenzó una nueva semana de paro docente en la UNLP: cómo sigue el conflicto
Neymar posó con una camiseta de Estudiantes tras llegar a Argentina con el Santos
Verón volvió a diferenciarse con la AFA: "No sé si quiero reconciliarme, quiero que esto cambie"
Una nueva lesión frena a Mbappé a 45 días del Mundial 2026
Policiales
Cayó "Tochi", un delincuente con frondoso prontuario que estaba prófugo desde hace tres años en La Plata
Asamblea vecinal en La Loma ante una ola de episodios de inseguridad: "Se repiten todos los días"
Allanamiento en la Unidad 9 de La Plata: secuestraron celulares, notebooks, routers y hasta consolas de videojuegos
48 segundos: marcaron una casa en La Plata, el menor de los ladrones trepó y se robaron la bicicleta
Clínica del horror: encontraron 8 fetos humanos dentro de una bolsa de basura

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla