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Quilmes

Martes fresco de otoño

Martes fresco de otoño
28 de Abril de 2026 | 07:57

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Este martes en Quilmes el cielo estará parcialmente nublado. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 20 grados, con viento del oeste rotando al noroteste.

El miércoles aumentará la nubosidad y las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El jueves el cielo estará algo nublado, con temperaturas de entre 10 y 22 grados, con viento del norte. No se esperan lluvias.

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