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¿Otra mujer víctima de una bestia? Un brutal caso de violencia de género en Pilar

¿Otra mujer víctima de una bestia? Un brutal caso de violencia de género en Pilar
28 de Abril de 2026 | 08:13

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Un estremecedor caso de violencia de género conmociona a la localidad bonaerense de Pilar, donde una mujer denunció haber sido brutalmente atacada por su expareja, quien la golpeó hasta provocarle severas lesiones en el rostro y obligarla a ser internada.

El hecho salió a la luz a partir del testimonio de la víctima, quien relató el calvario vivido y expuso la gravedad de la agresión. Según trascendió, el hombre la atacó a golpes y le desfiguró la cara, dejándola con heridas de consideración que requirieron atención médica.

De acuerdo con la información publicada, el episodio no habría sido aislado. El agresor cuenta con otras causas penales abiertas, lo que agrava la preocupación en torno a su conducta y a la falta de medidas que hayan logrado frenar la violencia.

La víctima decidió hacer público lo ocurrido tras sentirse desprotegida. En su relato, expresó el nivel de violencia sufrido y dejó en evidencia una situación que, según su denuncia, incluyó golpizas y amenazas. En ese contexto, reclamó que la Justicia actúe para evitar nuevos episodios.

El agresor sigue en libertad

Uno de los puntos más alarmantes del caso es que, pese a la gravedad de la agresión y a los antecedentes, el acusado permanece en libertad y aún no fue citado a declarar, de acuerdo con lo informado.

Esta situación generó indignación y reavivó el debate sobre la respuesta judicial frente a denuncias por violencia de género, especialmente en casos donde existen antecedentes previos.

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El caso tomó mayor repercusión luego de que la mujer difundiera su historia en redes sociales, donde manifestó su temor y la necesidad de ser escuchada. Su testimonio puso nuevamente en foco la problemática de la violencia contra las mujeres y las dificultades que enfrentan muchas víctimas para obtener protección efectiva.

Mientras avanza la investigación, el episodio vuelve a encender las alarmas sobre la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención y respuesta ante situaciones de violencia de género, en un contexto donde las denuncias no siempre logran evitar desenlaces graves.

El video del brutal ataque:

 

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