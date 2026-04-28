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Se define el Cartonazo por $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA

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Se define el Cartonazo por $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA

Se define el Cartonazo por $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA
28 de Abril de 2026 | 06:54

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Se define hoy el Súper Cartonazo de EL DIA por $2.000.000. El pasado jueves se entregó la nueva tarjeta gratis con la edición impresa del diario y también desde el pasado viernes se publican las tandas de números para controlar y buscar ser el ganador.

LOS NÚMEROS DE ESTE MARTES 28 DE ABRIL 2026:

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Participar del Súper Cartonazo es muy sencillo. Cada jueves se publica la tarjeta, que incluye 15 números entre el 00 y el 89. Desde el viernes, los lectores deben cotejar esos números con los que se difunden tanto en la edición impresa del diario como en el sitio web eldia.com.

Quien complete el cartón con todos los números deberá presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA (Diagonal 80 Nº 815), con el cupón y el DNI para verificar los datos y acceder al premio en juego. En caso de registrarse más de un ganador, el premio se dividirá en partes iguales.

A lo largo de los últimos años, el Súper Cartonazo ha entregado premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana, brindándoles la posibilidad de cumplir distintos objetivos gracias al dinero obtenido.

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