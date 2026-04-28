Rincón, insiste: “estuve con Messi, no mentí, tiene lindo cu...”

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En su paso por el streaming de Martín Cirio, Andrea Rincón volvió a referirse a su noche de pasión con Leo Messi, algo que pasó, según ella misma dijo, “en otra vida, cuando yo tenía 24 años”. Ahora tiene 41. El hecho habría sido en 2009.
Sí quiso dejar en claro que su affaire con el futbolista no fue “ilegal”, es decir, flojito de papeles. “Él no estaba con Antonela. Lo sé porque me habían llamado muchos periodistas. Él no le fue infiel a Antonela, no estaban juntos”, afirmó con seguridad, intentando despejar cualquier sospecha de traición por parte del capitán de la Selección argentina.
Sobre la veracidad de esta historia, insistió al decir “es verdad, no miento y no mentí” y también sorprendió al responderle a Cirio que quiso saber: “Tiene lindo culo, ¿no?“, y ella respondió con picardía “sí”.
POR MES*
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