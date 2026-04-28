Carrera criminal, en pausa por un traspié en Berisso

El detenido cuenta con un prontuario que mete miedo. Tiene causas por robos y homicidios / web

Una investigación llevada adelante por personal de la DDI La Plata permitió la captura de un delincuente de 38 años, señalado como autor de un violento asalto ocurrido hace un año en una verdulería de Villa Elvira.

El operativo de captura se concretó en pleno centro de la ciudad de Berisso, tras una serie de tareas de campo que permitieron establecer el paradero del sospechoso.

El hecho que originó la pesquisa tuvo lugar el 28 de abril de 2023 en un comercio ubicado en la calle 86 entre 15 y 16 de Altos de San Lorenzo, donde hubo un asalto a mano armada y un hombre de 35 años herido de bala, con un disparo en la rodilla izquierda.

Al menos hubo otros dos detonaciones, que por razones ajenas a la voluntad del tirador no dieron en el blanco.

Fue a partir de relevamientos y testimonios recogidos por la Policía, que se logró identificar al agresor, quien ya contaba con un pedido de captura activo desde agosto de 2022.

Los responsables de la causa determinaron que, tras el robo, el sospechoso había abandonado sus lugares habituales en La Plata para ocultarse en una vivienda situada en la esquina de 176 y 28 de Berisso.

Así, luego de varios días de vigilancia con móviles no identificables, los efectivos lograron interceptarlo en la Avenida Montevideo entre 12 y 13.

El detenido, se indicó, cuenta con antecedentes penales que se remontan al año 2005, evidenciando una trayectoria delictiva sostenida tras ser condenado por homicidio calificado y homicidio en ocasión de robo en 2014 y 2015, afrontado procesos por robo calificado con armas en los años 2005, 2006, 2007 y 2010. Además, en julio de 2022 había recibido el beneficio de arresto domiciliario, el cual habría quebrantado, derivando en su actual situación de prófugo.

La causa se encuentra a cargo de la UFI Nº 17, bajo la instrucción de la Dra. María Eugenia Di Lorenzo y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 4 de Juan Pablo Masi y el Juzgado de Ejecución Nº 2 de La Plata.

El imputado ahora tendrá que ser trasladado a la sede fiscal de la calle 54 para prestar declaración indagatoria. Se trata de Iván Ismael Ojeda, alias “Tochi”.