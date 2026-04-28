Llegó el frío... ¿y las vacunas?: alertan falta de antigripales en La Plata

desde marzo se inició la campaña en la ciudad y con la llegada del frío se intensitica la demanda/ el dia

A pesar de que la campaña de vacunación antigripal comenzó antes de tiempo -con sus correspondientes estratificaciones de prioridad y con la tarea ulterior de hacer frente a la circulación apremiante de una nueva variante de influenza A (H3N2)-, la escasez de dosis continúa siendo uno de los reclamos -y temores- principales en los vecinos de la Ciudad.

Además, la intranquilidad sanitaria por no estar protegido encuentra un ingrediente que se añade: el frío.

En este escenario, las protestas por falta de dosis antigripales en vacunatorios se acrecentaron, según los reclamos que llegaron a este diario.

En cuanto a los centros municipales, donde la inoculación es gratuita y también unos de los principales focos de protesta por escasez de unidades, desde la Comuna informaron que reciben 20 dosis por semana por cada punto de vacunación. Y la demanda supera largamente las dosis disponibles.

No obstante, en diálogo con este diario, desde Provincia responsabilizan a Nación pero prometieron mayor disponibilidad en los días próximos.

Por otro lado, desde las farmacias cuya entrega y aplicación es para particulares, obras sociales y prepagas, advirtieron que tienen stock pero que para los usuarios de PAMI no hay.

Eso sí: esta vacuna que está destinada principalmente a adultos mayores (entre otros como niños, embarazadas y personas de riesgo), también se puede conseguir de forma privada: cuesta $65.000, más de l4 por ciento de la jubilación mínima, incluyendo la bonificación extra.

Vacunatorios y farmacias

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ante la consulta de este diario, expresaron: “La falta de vacunas es responsabilidad del Gobierno Nacional, que no mandó la cantidad necesaria”.

Sin embargo, también advirtieron una noticia esperanzadora: “A fines de la semana pasada, entraron remanentes faltantes que estaban en logística de distribución. Por lo tanto, la semana que viene debería haber más disponibilidad”.

Aunque no precisaron cantidades exactas, un portavoz de Salud bonaerense señaló que, “con esta entrega, se estaría alcanzando el 63 por ciento de lo programado”, concluyó.

En cuanto a la oferta de vacunas en las farmacias de la Ciudad -donde operan alrededor de 300- Agustín Kostiria, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, dijo a EL DIA: “Hay stock para particulares, obras sociales y prepagas. Llegaron a mitad de marzo. De PAMI, que es una de las que más demanda, todavía quedan algunas y probablemente esta semana lleguen más”.

Sin embargo, en cuanto a IOMA, advirtió: “Mandaron una sola tanda con 10 vacunas para cada farmacia. Muy pocas para la cantidad de afiliados que tienen. Esas se acabaron el mismo día”.

En cuanto a la demanda con la llegada del frío, se observó una mayor presencia en vacunatorios de la Ciudad.

Pero, en las farmacias, Kostiria manifestó que el mayor pico de demanda fue durante los primeros días de abril. Hoy, en tanto, aplican hasta 5 dosis diarias.

Una problemática constante

La campaña comenzó el 11 de marzo. Los destinatarios iniciales fueron el personal de salud y mayores de 65 años. Luego, el 23 de marzo, la vacunación se abrió para niños de hasta dos años; personas gestantes; puérperas; personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; personal estratégico; aquellos en contacto con aves de corral. En tanto, el 30 de marzo, PAMI inició la inoculación para sus usuarios.

Durante todas estas semanas y hasta la actualidad, los reclamos, la escasez de unidades en vacunatorios, hospitales y farmacias, y las pocas aplicaciones posibles por días fueron una tendencia permanente de la campaña.

Asimismo, de forma pública, el ministerio de Salud bonaerense responsabilizó a Nación por el stock insuficiente. La respuesta de Nación, a través de un comunicado, fue: “Se viene cumpliendo el cronograma de entregas acordado con todas las jurisdicciones”.

Lo cierto es que a la postal exhibida en la Ciudad desde principios de marzo -largas colas al aire libre, carteles con la sentencia de “no hay dosis” y protestas múltiples- se agrega una preocupación en pleno otoño, que se agudiza con el frío intenso.