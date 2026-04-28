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La Ciudad |Advirtieron que se pueden “ver resentidas las frecuencias”

Las empresas de micros entraron en “emergencia”

El sector reclama respuestas concretas del Gobierno ante un pasivo que supera los 100 mil millones de pesos

Las empresas de micros entraron en “emergencia”

El jueves puede ser un día clave para el servicio de micros/ el dia

28 de Abril de 2026 | 02:21
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El conflicto en el transporte público parece haber llegado a una situación límite. En un contexto de reducción de frecuencias y de aumento mensual de boletos las cámaras empresariales entraron en “estado de emergencia”, en el que permanecerán al menos hasta el jueves 30 de abril, día en el que serán recibidos por la Secretaría de Transporte de la Nación.

“Habiendo transcurrido un plazo más que razonable desde la implementación de medidas de racionalización de los servicios, el sector continúa sin recibir definiciones concretas por parte del Estado Nacional ni de la Provincia de Buenos Aires respecto de cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil y del resto de los costos operativos”, anunciaron las empresas nucleadas en la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

Además, detallaron que “esta falta de respuestas se verifica pese a los esfuerzos realizados, tanto por las autoridades en avanzar con la cancelación parcial de deudas en concepto de compensaciones, (a la fecha se adeudan más de 128 mil millones de pesos) como por el propio sector empresario, que ha sostenido la prestación mediante un significativo esfuerzo financiero y operativo”.

Es por eso que “ante la persistente indefinición respecto de la cobertura de costos esenciales para la prestación del servicio”, el sector se declaró “en estado de emergencia”, definieron las cámaras y adelantaron que en la reunión del 30 esperan “recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad”.

Qué sucederá en La Plata

Ante este panorama, Daniel de Ingenis, titular de Cetuba advirtió que “de no mediar una solución a la compensación del costo del combustible y a las acreditaciones que el estado nacional y provincial adeudan a las empresas, que al día de hoy ascienden a la suma de 128 mil millones, se van a ver resentidas las frecuencias”.

En cuanto a cómo afectará esto a las líneas que circulan en La Plata, que vale señalar ya han visto resentida su frecuencia, de Ingenis aclaró que va a depender “de los recursos de cada operador, no es una medida general sino que cada operador presta el servicio acorde a sus finanzas”.

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“A la fecha se adeudan más de 128 mil millones de pesos”, denunciaron las empresas

Pero para tener alguna definición concreta habrá que esperar al encuentro del jueves. “En principio la reunión fue agendada con tal fin. Veremos que respuesta de parte de Nación tendremos ese día”, manifestó.

Por último, en su comunicado, las empresas destacaron su “compromiso con la continuidad del servicio público, pero advierten que la actual situación resulta insostenible. En consecuencia, de no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación”.

 

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