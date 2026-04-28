Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo

El Hospital Nacional Posadas confirmó la detección de seis casos del grupo sanguíneo Gerbich negativo en la Argentina, un hallazgo considerado de alto impacto para la medicina transfusional. La validación molecular se logró gracias al trabajo conjunto con la Cruz Roja Internacional de Japón, centro de referencia mundial en la especialidad.

Los grupos sanguíneos raros aparecen en menos de una persona cada mil y, en algunos casos, en uno entre millones. Su identificación resulta clave: una transfusión incompatible puede desencadenar reacciones inmunológicas graves, por lo que el rol de los centros especializados y los registros de donantes poco frecuentes resulta fundamental para la seguridad del sistema.

El Gerbich negativo se caracteriza por la ausencia de antígenos Ge en los glóbulos rojos. Quienes lo portan no pueden recibir transfusiones de donantes convencionales sin riesgo de complicaciones severas, lo que convierte cada nuevo caso identificado en un dato crítico para la red de hemoterapia del país.

El equipo de Hemoterapia del Posadas es el de mayor especialización en el tema a nivel nacional: allí se identifica más del 50% de los donantes con fenotipos raros de todo el país. El hallazgo fue posible mediante estudios clínicos y serológicos de alta complejidad que el equipo viene desarrollando de manera sostenida.

Los seis casos confirmados presentan perfiles muy distintos entre sí. Tres corresponden a pacientes embarazadas, cuya detección temprana es crucial para prevenir la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido, una condición que puede comprometer la vida del bebé cuando existe incompatibilidad entre la sangre materna y la fetal.

Otros dos casos surgieron del estudio familiar de una de las pacientes: se trata de dos hermanas que también resultaron portadoras del fenotipo. El sexto es un donante voluntario, un hallazgo considerado especialmente valioso para el sistema de donación de sangre.

La confirmación definitiva de los casos requirió el análisis conjunto con la Cruz Roja de Japón, que permitió validar los resultados bajo estándares genéticos internacionales.

A partir de esa colaboración, el Posadas avanza ahora en el desarrollo de tecnología molecular propia para detectar estos fenotipos de forma autónoma dentro del país, con el objetivo de acelerar los diagnósticos y ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia transfusional.

El avance no sólo mejora la seguridad de los pacientes, sino que también posiciona a la Argentina en el mapa de la inmunohematología de alta complejidad a nivel global.