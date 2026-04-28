Sorpresa en el cielo de Buenos Aires por la caída de un bólido: "bola de fuego"

Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, algunas localidades de la Provincia y hasta de Uruguay lograron observar este lunes por la noche la caída de un bólido y varias personas se sorprendieron ante la luz intensa que generó durante segundos. Muchos la discribieron como "una bola de fuego".

Anoche, pasadas las 22.50, los vecinos fueron protagonistas de la caída de un meteoro que por segundos iluminó el cielo. Durante horas las redes sociales se llenaron de videos del momento del pasaje del bólido en diversas ciudades bonaerenses.

¿Qué es un bólido?

En astronomía, un bólido es un meteoro muy brillante, caracterizado por parecer una bola de fuego y crear una huella luminosa, producida por la entrada en la atmósfera terrestre de un meteoroide.

Se indicó que un bólido se diferencia de otros destellos porque su luz es mucho más intensa. A veces ilumina el cielo durante un instante y luego desaparece en pocos segundos. Por eso, muchas personas lo describen como una luz repentina o una bola de fuego que cruza rápido la noche.