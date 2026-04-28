Se usa cualquier mentira para justificar un femicidio: "Soy gordo y la aplasté sin querer"

Un nuevo caso de violencia extrema sacude a la provincia de Santa Cruz, donde un hombre fue detenido acusado de matar a su pareja y justificar el hecho con una explicación que quedó rápidamente desmentida por las pericias forenses.

La víctima, Ada Barrozo Quilo, de 44 años, fue hallada sin vida en una vivienda ubicada en la calle Las Margaritas al 1500, en el barrio 132 Viviendas de Caleta Olivia. En un primer momento, se creyó que la mujer había fallecido por un paro cardiorrespiratorio, pero la autopsia reveló un escenario muy distinto y de extrema violencia.

El principal sospechoso es Sergio Navarro, de 34 años, pareja de la víctima, quien quedó detenido e imputado por el crimen, que se investiga como femicidio.

Una versión insólita y contradicha

Ante la Justicia, Navarro sostuvo que la muerte se produjo de manera accidental mientras mantenían relaciones sexuales. “Soy gordo y la aplasté sin querer”, fue la explicación que dio en su declaración.

Sin embargo, los resultados de la autopsia desmintieron de manera contundente ese relato. Los peritos determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica, un dato clave que encuadra el hecho en un contexto de violencia.

Además, el informe forense reveló lesiones gravísimas: la mujer tenía nueve costillas fracturadas, ambos pulmones perforados y edemas internos. También presentaba marcas compatibles con mordeduras en las manos, indicios que sugieren un intento de defensa.

Un hecho rodeado de dudas

El episodio ocurrió el 11 de marzo. Tras lo sucedido, el propio Navarro alertó a una vecina, quien dio aviso a emergencias. Cuando un testigo intentó ingresar a la vivienda, debió hacerlo por una ventana porque la puerta estaba cerrada y el acusado no respondía.

Con el avance de la investigación, la causa fue recaratulada y la hipótesis de un accidente perdió sustento frente al cúmulo de pruebas médicas y periciales que contradicen el relato del imputado.

Mientras el acusado permanece detenido, la Justicia analiza las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades penales. El caso vuelve a poner en foco la gravedad de los femicidios y la necesidad de respuestas judiciales rápidas ante hechos de violencia extrema.

La brutalidad de las lesiones y las inconsistencias en la versión del acusado configuran un cuadro que, según los investigadores, está lejos de tratarse de un accidente, y refuerzan la hipótesis de un crimen en contexto de violencia de género.